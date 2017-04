Y aura t'il assez d'assesseurs le 7 mai pour tenir les bureaux de vote ligériens ?

Pour assurer le bon déroulement et la sincérité du scrutin il faut au minimum un président et deux assesseurs. Si dans les petites communes les élus suffisent généralement à assumer cette tâche, cela pourrait être plus compliqué à St Étienne qui compte 100 bureaux de vote.

Les assesseurs seront ils assez nombreux dans les bureaux de vote ligériens le 7 mai prochain ? C'est la question qui inquiète notamment les partisans d'Emmanuel Macron dans la Loire...Pour Jean Michel MIS, secrétaire général du mouvement "En marche" les partis éliminés de la course à l’Élysée ne se mobilisent pas assez pour l'organisation de ce second tour: "Dire que nous sommes inquiets est un euphémisme puisque nous constatons qu'un certain nombre de mouvements politiques éliminés au premier tour semblent ne pas souhaiter reconduire leurs assesseurs dans les bureaux de vote pour ce second tour. Pour l'instant nous ne sommes pas en capacité de fournir des assesseurs dans tous les bureaux, ce ne serait d'ailleurs pas sain pour la démocratie que nous soyons les seuls à le faire".

Une critique peu appréciée par Robert Karulak, le secrétaire départemental des Républicains dans la Loire qui affirme jouer le jeu démocratique mais renvoie également les deux finalistes à leurs responsabilités: " Nous sommes républicains et responsables, et nos militants seront présents dans les bureaux pour ce second tour. Mais les deux candidats qui affichent chacun des milliers de soutiens doivent eux aussi faire preuve de leur capacité à mobiliser.Je ne vois pas comment on peut prétendre à gouverner le pays si l'on est pas capable de rassembler une centaine d'assesseurs sur une ville comme St Étienne".

En cas de carence d'assesseurs, des votants peuvent être directement désignés sur place

Les règles du Conseil Constitutionnel sont strictes. Pour tenir un bureau de vote, il faut au minimum un président et deux assesseurs chargés de veiller au bon déroulement de l'élection et d'empêcher toute fraude électorale. A défaut, il est donc possible de recourir à des mesures exceptionnelles: le président pourra ainsi faire appel aux électeurs présents à 8h pour l'ouverture du scrutin ! L'article 44 du code électoral, précise cependant qu'ils devront savoir lire et écrire et que seront désignés par ordre de priorité l'électeur le plus âgé puis le plus jeune s'il manque deux assesseurs. Une situation qui pourrait se présenter en cas de carence le 7 mai prochain ... Mais si vous souhaitez vous porter volontaire pour cet acte citoyen et bénévole, il est encore temps de le faire. Pour cela il vous suffit d'être inscrit sur une liste électorale du département et de contacter la mairie de votre commune qui vous indiquera la marche à suivre. A St Étienne vous pouvez appeler jusqu'au jeudi 4 mai le service des élections au 04.77.48.67.53 ou au 04.77.48 60.32.