Y aura-t-il un Alsacien ou une Alsacienne au gouvernement?

Fabienne Keller, sénatrice alsacienne et Jean Rottner, le maire de Mulhouse font partie des élus de droite qui ont signé lundi un communiqué appelant à soutenir Emmanuel Macron dans sa tentative de dépasser le clivage gauche droite. Seront-ils dans le gouvernement?

"Ma personne importe peu", c'est ce que répond Fabienne Keller, sénatrice Les républicains du Bas Rhin quand on lui demande si elle fera partie du nouveau gouvernement à quelques heures de sa présentation ce mardi. Elle explique à nouveau qu'elle s'inscrit dans une "démarche constructive", "pour avancer enfin". Pour autant la sénatrice explique qu'elle ne soutiendra pas les candidats de la République en marche lors des législatives, mais bien les candidats de l'UDI et des républicains.

Une démarche compliquée avant les législatives pour Jean Rottner

Jean Rottner, le maire de Mulhouse, a lui aussi signé l'appel d'une vingtaine d'élus de la droite et du centre à accepter la main tendue du Président de la République. Il appelle "la droite et le centre à se poser de nouvelles questions et à être dans un mouvement souhaité par nos concitoyens." Mais il estime que la démarche du Premier ministre est "compliquée avant les législatives. Je ne suis pas dans une recherche de maroquin, je travaille surtout à un changement, à une refonte du paysage politique."

Lire aussi Une vingtaine d'élus Les Républicains et UDI appellent leurs partis à "répondre à la main tendue" par Emmanuel Macron