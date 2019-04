Y-aura-t-il une aire de grand passage des gens du voyage à Langon ?

Langon, France

C'est l'une des 5 aires de grand passage qu'il manque à la Gironde dans le schéma départemental (en cours de révision). Langon est sommée de trouver un terrain pour accueillir, environ 45 jours par an, les caravanes des gens du voyage. Un projet dénoncé par des viticulteurs situés à proximité de la parcelle de 6 hectares, visée par la mairie de Langon et la communauté de communes du Sud-Gironde. Ils estiment que le dossier a été monté "en douce alors qu'on leur avait dit qu'il avait été abandonné", et "au mépris" de ces petits vignerons.

"Coup de poignard dans le dos"

"C'est mauvais pour l'image" selon Franck Bonnet, du château de Respide, l'une des propriétés concernées. Jamais, selon lui, les élus n'auraient osé avoir le même projet , "entre Yquem et Lafaurie Peyraguey. C'est du mépris. Et un coup de poignard dans le dos". Le syndicat des exploitants agricole de Langon a écrit deux lettres aux élus, pour se plaindre de l'absence de concertation, tout en comprenant "la nécessité de cette aire". Il réclame "une étude d'impact".

"Qu'ils trouvent un autre terrain..."

Il y a "deux ans que l'on négocie l'achat de cette parcelle de 6 hectares, avec les propriétaires. On avait mis le sujet en stand-by. On vient juste d'obtenir leur accord. Et pour l'acheter, il faut donc voter cette provision au Budget 2019". D'où l'accélération du processus ces derniers jours. "Mais si les viticulteurs ont un autre parcelle à proposer, qu'ils n'hésitent pas. Nous, ça fait depuis 2014, qu'on cherche à Langon et même 7 km alentour" s'agace le maire, qui se dit être "sous une triple pression : de la loi, des gens du voyage qui s'installent n'importe où, faute de solutions, chaque année, et de ces viticulteurs désormais".

La préfecture de la Gironde rappelle que sur les 11 aires de grand passage prévues en 2011, 6 ont été réalisées (à Lacanau, Le Porge, Le Teste, Andernos, Bordeaux et Lesparre-Médoc. Et sur les 43 aires d'accueil annoncées, il en reste 12 à réaliser sur les 43 annoncées.