VIDÉO - Yaël Braun-Pivet : "Je suis inquiète quand je vois les attaques contre les symboles de la République"

À l'occasion d'un déplacement ce vendredi 24 mars en Normandie , la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a fait étape dans les studios de France Bleu. Avant de se rendre entre Ouistreham et Pont-l'Evêque dans le Pays d'Auge, pour une visite axée sur le rôle de l'Assemblée et des députés et sur la mémoire du débarquement, elle est revenue sur la situation politique et sociale actuelle liée à la réforme des retraites. Et voici ce qu'il faut retenir de ses propos.

"Il faut que tout le monde appelle au calme"

Yaël Braun-Pivet est revenue sur les manifestations de la veille : "Je suis choquée par les images ce matin de l'Hôtel de ville de Bordeaux, j'ai une réelle inquiétude quand je vois les attaques qui visent les symboles de la république et les élus. Je pense que l'on peut se sortir de cette situation par le respect. L'utilisation de règles prévues par la loi n'est pas un manque de respect. Cela n'est pas acceptable de dire que la violence est un moyen de se faire entendre. On ne peut pas le cautionner. Il faut que tout le monde appelle au calme. Il ne faut pas dresser les uns contre les autres. Nous devons travailler ensemble."

"Il y a une part d'échec collectif puisque nous n'avons pas réussi à trouver un consensus"

La présidente de l'Assemblée nationale a été interrogée sur l'utilisation du 49-3 : "Je suis lasse de cette diabolisation du 49-3. Moi, j'observe à cet égard juste deux choses : le 49-3 a été utilisé par toutes les majorités. Ceux qui le dénoncent aujourd'hui l'ont utilisé hier et lorsqu'ils étaient au pouvoir, lorsqu'ils ont fait des révisions constitutionnelles, ils n'ont pas proposé de le supprimer.

Et de poursuivre : "Le 49-3 a été utilisé pour trois textes. Parallèlement le Parlement a délibéré sur de très nombreux textes : 22 en tout avec des accords avec le sénat et des majorités à l'assemblée nationale, donc le parlement dans la grande majorité des sujets arrive à délibérer et trouver des majorités. Ce texte est un texte important car il concerne l'avenir de notre pays, de nos jeunes. Il y a une part d'échec collectif puisque nous n'avons pas réussi à trouver un consensus. Nous devons prendre notre part collectivement. Nous avons échoué à faire accepter une réforme qui a été acceptée dans tout le reste de l'Europe. Aujourd'hui en France, nous n'arrivons pas à mener à bien des réformes majeures pour l'avenir de notre pays. C'est manifestement un problème."

"Je ne crois pas qu'il faille remettre en cause notre constitution"

Comment gouverner quand le peuple est en désaccord avec le pouvoir ? Réponse de Yaël Braun-Pivet : "Il faut écouter nos concitoyens quand ils nous disent que ce n'est pas la bonne réforme. Maintenant il faut aussi écouter les représentants à l'assemblée nationale et au sénat. Ils se sont exprimés en rejetant la motion de censure contre le gouvernement. Juridiquement cela valide la réforme."

Et de conclure : "Je pense qu'il faut toujours dans une démocratie en revenir à l'essence des choses. Le 49-3 a un pendant, c'est la motion de censure. Si elle est rejetée, le texte est adopté. Je ne crois pas qu'il faille remettre en cause notre constitution. Ce serait la pagaille."