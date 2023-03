Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, invitée de France Bleu en Normandie ce vendredi

Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée Nationale, n'exerce pas ses fonctions que sur son fameux perchoir du Palais Bourbon à Paris. Une fois par mois environ explique son entourage, elle se rend dans les régions pour parler démocratie. Elle a choisi la Normandie ce vendredi 24 mars. Elle sera dans le Calvados, principalement entre Ouistreham et Pont-l'Evêque dans le Pays d'Auge, pour une visite axée sur le rôle de l'Assemblée et des députés, et sur la mémoire du débarquement avec notamment un passage par la flamme du commando Kieffer à Sword Beach.

La présidente de l'Assemblée Nationale a, à cette occasion, accepté de s'exprimer sur France Bleu. Elle sera en direct entre 8h15 et 8h30 sur les trois France Bleu de Normandie, pour répondre aux questions de nos journalistes mais aussi à celle des auditeurs dans un contexte particulier où le rôle de l'Assemblée est questionné. Vous pouvez dès maintenant appeler au 0 800 85 10 10 sur les questions de démocratie.

Des questions brûlantes d'actualité, au lendemain de la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites et une semaine après la dixième utilisation de l'article 49.3 par le gouvernement d'Elisabeth Borne . C'est la 100ème fois qu'il est utilisé depuis le début de la Vème République en 1958. Depuis le début de cette crise sociale sur la réforme des retraites en France, c'est donc en partie le rôle du Parlement et de son Assemblée Nationale qui fait débat.

Le rôle et l'attitude des députés aussi : la bronca provoquée par les députés Nupes au moment du déclenchement du 49.3 , les insultes à l'encontre du Ministre du Travail Olivier Dussopt , ou encore l es bras d'honneur du ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti constituent des épisodes qui ont contribué à décrédibiliser l'institution aux yeux des Français. La Présidente de l'Assemblée Nationale est donc aussi en mission, lors de ses déplacements en région, pour redonner du crédit à l'hémicycle et à ses députés.

Yaël Braun-Pivet, première femme présidente de l'Assemblée Nationale dans l'histoire de la République, a aussi remis au goût du jour l'exercice de la diplomatie parlementaire pour le président de l'Assemblée Nationale. En France, ce rôle est plutôt dévolu au Président de la République ou au gouvernement à travers le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères. Elle s'est par exemple rendue en Ukraine au mois d'octobre dernier.

Interview à regarder en direct vidéo à partir de 8h15

