Yannick Favennec, député UDI mayennais : "Macron n’incarne plus la fonction et le respect dû aux Français"

L'examen du projet de loi sur le pass vaccinal a été de nouveau suspendu en pleine nuit ce mercredi en raison de la tempête provoquée à l'Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron qui a affirmé vouloir "emmerder" les non-vaccinés. "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie", a déclaré le chef de l'Etat dans un entretien au journal Le Parisien. "Propos indignes", "insultants", les élus d'opposition se sont déchaînés contre les déclarations du chef de l'Etat.

En Mayenne, le député UDI, Yannick Favennec, estime, sur twitter, qu'Emmanuel Macron "n’incarne plus la fonction et le respect dû aux Français, une phrase totalement surréaliste et irresponsable". Et le parlementaire centriste d'ajouter : "Si certains ne sont pas vaccinés, c’est en raison parfois des déserts médicaux. Plutôt que de les emmerder, il faut leur permettre d’être informé sur les vaccins pour accepter la vaccination donc avoir accès à un médecin".

L'eurodéputée mayennaise LREM, Valérie Hayer, elle, prend la défense du Président de la République : "Plus nous serons vaccinés moins les contraintes seront lourdes. Ce n'est ni une provocation ni une insulte aux Français. C'est une vérité et un appel à la responsabilité collective" écrit-elle sur twitter.