Yannick Jadot candidat des Verts : Isère, hydroélectricité, "des sujets majeurs pour lui" (G. Gontard, EELV)

Yannick Jadot sera le candidat des verts pour la présidentielle de 2022. L'eurodéputé a remporté de justesse la primaire écologiste ce mardi 28 septembre, avec 51 % des voix face à l'écoféministe Sandrine Rousseau. Et c'est un bon candidat pour défendre les sujets chers à l'Isère, estime l'un de ses soutiens dans le département, le sénateur EELV de l'Isère Guillaume Gontard. Il était l'invité de France Bleu Isère ce mercredi.

Yannick Jadot l'a emporté avec seulement 2.000 voix d'avance sur Sandrine Rousseau. Votre candidat a eu chaud. Qu'est ce qui a fait la différence, selon vous ?

Je voudrais d'abord saluer le succès de ces primaires. Ce succès démocratique a été à la fois le temps des débats, co-construction et cette capacité des écologistes à vraiment rassembler C'est l'élection qui a fait a différence et c'est ça la force de la démocratie. Yannick Jadot l'a remporté, mais pour moi il ne faut pas voir une division. Au contraire, on voit bien qu'il y a des projets qui sont complémentaires et dans lequel chacun devra s'inspirer. C'est Yannick Jadot qui a été choisi pour maintenant porter ce projet du pôle écologiste et surtout maintenant passer à la deuxième étape, montrer cette capacité à rassembler largement. Et je dirais que cette primaire l'a déjà bien montré.

Yannick Jadot serait il un bon candidat pour l'Isère ? On pense à des dossiers comme Ferropem ou le photovoltaïque...

Complètement. Moi, j'étais avec Yannick Jadot il y a encore trois jours justement, à la rencontre des syndicats de Ferropem. Il y a une vraie urgence et plus de 350 emplois en jeu, avec deux vallées concernées en Isère et en Savoie. D'ailleurs son premier déplacement sera justement en Savoie, à la rencontre des Ferropem. Donc cette question à la fois industrielle, de la relocalisation, savoir comment on peut faire ici, chez nous, en évitant des dépenses de carbone inutiles, ce sont des sujets particulièrement importants que porte Yannick Jadot. Il y a aussi la question de l'hydroélectricité sur notre territoire et puis de Photowatt, du photovoltaïque, avec un projet de déplacement très prochainement.

Objectif rassemblement désormais. Or il y a déjà des critiques qui fusent chez certains. Je pense à Alice Coffin, élue écologiste à la mairie de Paris. Elle a tweeté une photo des candidats de gauche (Mélenchon, Jadot, Montebourg, Roussel), que des hommes et un message ironique : "Longue vie ou patriarcat". Le rassemblement n'est pas gagné, visiblement ?

Oui, après moi ce que j'ai vu, c'est une primaire où il y avait quasiment la parité puisqu'on avait deux femmes et trois hommes. Il y a eu un débat démocratique qui s'est porté sur sur différents sujets. Moi, je pense qu'il faut respecter ce débat, ce choix qui a été fait par plus de 122.000 électeurs. Je pense que c'est surtout ça qu'il faut saluer. Et moi, je pense que l'on est loin maintenant de ce temps de la division. Au contraire, on a montré qu'il y avait capacité à rassembler tout le monde et que cette capacité à rassembler, elle était justement au cœur du projet écologiste.

On a tous le même but, on a la même orientation, on sait où on va. Pour faire un bon plat, il faut plusieurs ingrédients, un peu d'épices, mais surtout de l'unité. Et puis, il faut un cuisinier qui mette en musique cette recette. Et je pense qu'avec Yannick Jadot, on a trouvé un grand chef, qui va mettre ça en musique et qui va rassembler très largement.

Yannick Jadot, hier, a déclaré "Cette fois, on vient pour gagner". Pas question, donc, de se rallier à un autre candidat de gauche, comme en 2017.

Bien sûr, moi, je pense que c'est ce qu'a montré la maturité du projet du projet écologiste. On ne repose pas sur une personne. C'est d'abord un projet qui s'est construit à travers ces primaires. Maintenant, il est incarné par une personne et je le dis, c'est autour de cette personne qu'on devra rassembler. Moi, ce que je vois autour, c'est plutôt des individualités, des personnes dont, pour certains, on cherche encore le projet. Je pense que ce projet du pôle écologiste a cette faculté à rassembler largement pour une écologie à la fois de justice sociale, une écologie de terrain qui change la vie des gens dans les territoires. Moi, je pense qu'il faut rassembler plutôt que diviser.