"Yannick Jadot est le meilleur pour rassembler" affirme Solène Mesnager, conseillère régionale EELV

La conseillère régionale Solène Mesnager, élue de la Mayenne, soutient Yannick Jadot, l'un des cinq candidats à la primaire écologiste. Plus de 120.000 électrices et électeurs votent en ligne jusqu'à dimanche pour désigner la candidate ou le candidat des Verts à l'élection présidentielle.

Plus de 120.000 électeurs inscrits départagent à partir de ce jeudi les cinq candidats à la primaire écologiste. Un nombre record : sept fois plus important que celui de la primaire écologiste de 2016 (environ 17 000 inscrits) et quatre fois plus important que celui de 2011 (près de 33 000 inscrits).

"La gauche rassemblée peut gagner en 2022 derrière un bulletin vert"

Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Delphine Batho, Jean-Marc Governatori et Éric Piolle sont les candidats.

à lire aussi Présidentielle 2022 : qui sont les cinq candidats en lice pour la primaire écologiste ?

Yannick Jadot est soutenu en Mayenne par Solène Mesnager, conseillère régionale EELV, invitée du 6-9 de France Bleu Mayenne : "c'est le candidat qui est capable d'organiser la recomposition politique de la gauche, il est en capacité de rassembler. Tous les candidats sont de qualité. Les convictions, les idées se rejoignent. Peu importe le vainqueur, je le suivrai avec enthousiasme pour la campagne présidentielle. C'est vrai que la gauche part divisée mais l'essentiel c'est qu'elle arrive rassemblée. Rien n'est encore joué. Nous, écologistes, nous sommes capables de rassembler les forces de gauche. Le temps de l'écologie est venu".

Les autres formations de gauche, qui ont toutes déjà désigné un candidat, regardent cette primaire avec attention, conscientes de la dynamique du vote écologiste aux dernières élections intermédiaires.