Yannick Jadot: le réchauffement climatique est plus élevé en montagne

Le candidat des écologistes à l'élection présidentielle était en campagne, ce jeudi, en Isère. Il a soutenu les enseignants en grève. Dans l'après-midi, à Lumbin et St Hilaire du Touvet, il a constaté les dégâts causés par le réchauffement climatique.

En fin d'après-midi, Yannick Jadot était sur le plateau des Petites Roches pour observer les dégâts causés par les intempéries du 29 décembre. Pour lui, ce qui est arrivé relève du réchauffement climatique. Il faut en tenir compte pour aménager la montagne avec des activités "quatre saisons" : "On voit malheureusement les dégâts quand il y a des coulées de boue, quand il y a des effondrements, des inondations. Mais c'est aussi un modèle économique qu'il faut transformer parce que l'enneigement va baisser."

"Cette campagne est dans le déni de l'urgence climatique"

"C'est toujours compliqué d'associer un phénomène météo au réchauffement climatique", a d'abord déclaré, prudent, Yannick Jadot. "Mais de la neige, puis le redoux, puis des pluies en hiver, ce n'est pas le fonctionnement normal". Juché sur les gravats et les éboulis qui ont enseveli quasi intégralement la cabine du funiculaire et le hall de la station, et accompagné de ses anciens concurrents de la primaire écolo, le maire de Grenoble Eric Piolle et Delphine Batho, l'eurodéputé a déclaré: "Le changement climatique, il faut s'y attaquer avec détermination, mais comme il est aussi déjà là, il faut s'y adapter".

Or, "cette campagne est dans le déni de l'urgence climatique. Il n'y a pas un candidat qui est amené à dire comment nous allons respecter les accords de Paris", a-t-il regretté.

Interrogé sur Jean-Luc Mélenchon, qui propose la "planification écologique", Yannick Jadot a lancé: "Nous on protège partout et tout le temps, y compris la mer et les fonds marins". Une référence au développement massif d'éoliennes en mer prôné par l'Insoumis, qui va visiter ce vendredi la "première éolienne offshore de France" au large de Pornichet (Loire-Atlantique).

"Nous ferons du climat le coeur de notre projet", a insisté Yannick Jadot. "Il sera le seul à être cohérent avec la science, et sera une opportunité pour manger et respirer mieux, développer des emplois".

"Le climat au coeur de notre projet"

Alors que sa candidature, au milieu de bientôt cinq autres candidatures principales à gauche, ne dépasse pas pour l'heure 9% dans les sondages, il a assuré: "On est peut-être pas au coeur du débat politique, mais on est dans le vrai et à un moment les Français voudront entendre les écologistes sur le climat".

"Blanquer, je demande sa démission"

À la mi-journée, il est allé soutenir les enseignants qui manifestaient au centre de Grenoble. Il a répété qu'il demande la démission du ministre Blanquer: "Face à des instructions gouvernementales qui déstabilisent les enseignants et qui rajoutent de l'angoisse à l'angoisse, le mépris du ministre Blanquer est inacceptable. Je demande sa démission."

Le lancement de Grenoble capitale verte a lieu en cette fin de semaine. Yannick Jadot trouve inadmissible que le Président de la République, Emmanuel Macron, ne fasse pas le déplacement: "Quand on a la chance d'avoir une ville qui est capitale verte de l'Europe, on vient ici célébrer l'action qui a été menée, même si c'est pas dans son courant politique."