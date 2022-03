Yannick Jadot "n'est pas le candidat du black out" affirme l'élue écologiste Marine Tondelier

France Bleu Nord : Est-ce que vous trouvez l'écologie fait partie des préoccupations des Français dans cette campagne où on parle beaucoup de pouvoir d'achat ?

Marine Tondelier : Evidemment, les gens ont bien conscience que les enfants qui naissent aujourd'hui auront 30 ans en 2050 et qu'on ne sait pas leur garantir si la planète sera encore habitable. Même si bien sûr, les regards sont aussi tournés vers le conflit ukrainien. Il rappelle quand même des nombreux enjeux écologistes : le pacifisme, la nécessaire indépendance alimentaire et énergétique et la sécurité des centrales nucléaires.

Parmi les conséquences de cette guerre, il y a la flambée des prix du carburants. Que propose Yannick Jadot hormis moins d'automobiles ?

On ne va pas supprimer de forces les automobiles, surtout pas dans les zones rurales. Ce qu'on veut c'est encourager les transports en commun du quotidien avec 4 milliards par an pour rouvrir en entretenir les petites lignes. Nous proposons aussi un chèque carburant de 400 euros pour les personnes les plus exposées à la précarité énergétique.

L'insuffisance des politiques d'autonomie énergétique depuis des dizaines d'années conduit à une grande dépendances et piège aujourd'hui les Français les plus précaires.

La fermeture des réacteurs nucléaires au fur et à mesure de leur vieillissement fait partie de vos priorités. Concrètement, ça veut dire quoi pour Gravelines par exemple ? Vous la fermez quand ?

Notre objectif est de développer massivement les énergies renouvelables. Je rappelle que la France a le bonnet d'âne au niveau européen dans le domaine. Au fur et à mesure de leur déploiement, nous fermerons les centrales nucléaires mais nous ne sommes pas les candidats du black out !

Selon le dernier sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, publié lundi, on voit un léger frémissement pour Yannick Jadot à 6,5 %. Mais il reste loin du trio de tête entre Macron, Le Pen et Mélenchon. Est-ce que vous regrettez qu'une union n'ait pas eu lieu à gauche ?

Nous avons notre candidat, qui est le seul à être 100 % écologiste. Yannick Jadot est aussi clair sur tous les sujets y compris vis-à-vis de la propagande russe et du conflit ukrainien. Surtout, nous regardons les sondages avec distance car en 2019, au moment des élections européennes, Yannick Jadot était donné à 6,5 % le matin-même du scrutin et nous avons terminé à plus de 13 %.

Les sondeurs ont plus en plus de mal à déterminer le vote écologiste, qui est un vote de cœur et souvent au dernier moment. Je pense aussi que, vu ce qui se profile, Emmanuel Macron sera très certainement au second tour alors les électeurs voudront sans doute se faire plaisir au premier tour avec un vote utile pour la planète avec Yannick Jadot.

