Yannick Jadot refuse tout "accord d'appareil" entre EELV et le PS

Les militants écologistes ont jusqu'à ce jeudi soir pour dire si oui ou non, ils veulent une alliance avec le PS de Benoît Hamon et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Yannick Jadot, le candidat de EELV, a dit sur France Bleu Alsace vouloir "dépasser la notion des partis pour créer un élan."

Yannick Jadot, doit rencontrer Jean-Luc Mélenchon, ce jeudi. Le leader du mouvement La France Insoumise a déjà répondu à l'idée d'alliance à gauche, et il a proposé mercredi soir en meeting à Strasbourg, aux autres candidats de soutenir une candidature unique, "la sienne".

Les négociations prennent du temps. Yannick Jadot l'a reconnu ce jeudi matin sur France Bleu Alsace : "Si on pensait exactement la même chose avec Jean-Luc Mélenchon, on serait dans le même parti politique. On a des divergences. Il y a des différences sur l'Europe, sur la géopolitique, on a eu des débats assez durs sur la question de Poutine. Mais il y a aussi des convergences sur la question du libre échange notamment, ou sur la transition écologique."

"Si on est d'accord, est-qu'on est capable de dépasser nos egos ?" — Yannick Jadot

Le candidat Europe Ecologie Les Verts croit en l'idée d'un rassemblement des forces à gauche. "On est en situation de pouvoir gagner la présidentielle. Est-ce qu'on est capable de porter une espérance ? Mais je ne serai pas le candidat d'accords d'appareil entre EELV et le PS. Si on veut créer un élan, il faut dépasser cette notion des partis."

►►ECOUTEZ : l'interview de Yannick Jadot en intégralité.