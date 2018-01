Yannick Neuder, vice-président de la région Rhône-Alpes et président de la communauté de communes de Bièvre Isère rappelle sur France Bleu Isère son attachement au projet de Center parc à Roybon menacé par des recours et dont le terrain est occupé par des zadistes comme à Notre dame des Landes.

Roybon, France

Après la victoire des zadistes à Notre-Dame-Des-Landes (NDDL), de nombreuses questions sont posées quant à l’avenir de la ZAD de Roybon. Des militants nantais vont ils venir grossir les rangs de la ZAD de l'Isère ? La "victoire" des zadistes à Nantes peut etre annoncer d'autre succès pour ceux qui choisissent ce monde de contestation ?

Yannick Neuder, vice-président de la région Rhône-Alpes, président de la communauté de communes de Bièvre Isère et maire de Saint-Etienne de Saint Geoirs, se dit « étonné » du parallèle que l’on peut faire entre le dossier de NDDL et celui du Center parc de Roybon. Il explique que les « deux projets sont différents », car pour NDDL, il s’agit d’une infrastructure publique contrairement au Center parc, qui est un projet privé. Le vice-président de région assure « laisser faire la justice », la cour de cassation rendra son verdict mi-2018 suite aux multiples recours déposés depuis des années contre le Projet de Roybon .

Il y a eu un vrai problème de déni de démocratie

Pour NDDL, Yannick Neuder, affirme qu’il y a eu « un vrai problème de déni de démocratie ». Il craint pour la suite des autres grands projets structurants comme la ligne grande vitesse Lyon-Turin. Le maire de Saint-Etienne de Saint Geoirs dénonce « un état de non droit, et un mépris des élus locaux qui risque de renforcer l’abstention aux élections locales ». Il reste toutefois confiant quant à l’avenir du Center parc, et demande à l’état de « prendre ses responsabilités pour évacuer la ZAD » lorsque le verdict sera tombé.

Laurent Wauquiez est la nouvelle figure de la droite et du centre

Yannick Neuder, est aussi l’un des bras droits de Laurent Wauquiez à la région. Ce matin, il était interrogé sur les propos de Philippe Langenieux Villard, la semaine dernière sur France Bleu Isère, également élu sur la liste de Laurent Wauquiez, et qui critique le nouveau leader des Républicains, l’accusant de « trahir les valeurs de la droite ». Yannick Neuder regrette ce « Wauquiez bashing », il assure que Laurent Wauquiez est la « nouvelle figure de la droite et du centre ».

Alors que Philippe Langenieux Villard critique aussi la ligne politique de Laurent Wauquiez et son positionnement national pour le vice-président de la région, le leader des Républicains incarne « une droite décomplexée qui parle des vrais sujets des Français et qui peut représenter une vraie opposition au gouvernement ». Il affirme aussi que « Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, ne peuvent pas être les principaux opposants à Emmanuel Macron, surtout quand on voit qu’ils ont remercié le gouvernement d'avoir suivi leurs amis zadistes ».