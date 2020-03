Yannick Neuder, président LR en Isère : "face à la situation sanitaire, commenter les résultats c'est désuet"

Yannick Neuder, votre réaction au lendemain de ce premier tour des municipales si particulier ?

Je ne me dérobe pas devant mon rôle de président de parti politique, mais le médecin que je suis (Ndlr : Yannick Neuder est cardiologue au CHU de Grenoble) a pris le devant, face à cette crise sanitaire. Il y a vraiment besoin d'être très pédagogique, faire des gestes forts, sans polémique aucune. Il ne faut pas d’injonction paradoxale.

C'est à dire que, selon vous, il n'aurait pas fallu tenir ce premier tour ?

Samedi, quand on est passé en phase 3, on ne pouvait pas aller voter. J'entends bien les polémiques sur les positions des différentes partis politiques, mais jeudi c'était jeudi. Gérard Larcher, président du Sénat a poussé pour le maintien des élections mais c'était jeudi. Quand on annonce le stade 3, du fait du conseil sanitaire, mais aussi de la température dans les hôpitaux et quand on voit l'état de saturation à venir de nos services d'urgence et de réanimation, les gens n'ont pas compris. On leur dit "restez chez vous" mais aussi "allez voter". C'est contradictoire.

Quelle est d'ailleurs la situation au CHU de Grenoble ce matin ?

On n'est pas en saturation. Il y a une mobilisation sans précédent des soignants, médicaux et paramédicaux. Le plan blanc est déclenché, la direction du CHU communiquera dans la journée.

Malgré tout, avec votre casquette de président des LR Isère, êtes vous satisfait des résultats du premier tour ?

Face à la situation sanitaire, sans polémique aucune, on ne peut pas être content dans des circonstances. Oui l'ensemble des communes que nous avons gagné en 2014, nous les gardons. Quand nous les perdons, c'est plutôt suite à une zizanie de personnes. C'est je dirais que c'est une stabilité. Mais que vont devenir ces résultats du premier tour ? J'espère qu'on n'a pas fait prendre des risques aux gens dimanche, pour rien. Ce qui me préoccupe surtout c'est de rappeler et de faire respecter les consignes de prudence.