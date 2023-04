Yannick Neuder va réunir les députés "Les Républicains" en séminaire en mai

Yannick Neuder et son collègue Julien Dive ont été sollicités par Olivier Marleix, leur président de groupe pour organiser ce séminaire, probablement en mai.

ⓘ Publicité

Le 20 mars, dix-neuf députés LR avaient voté la motion de censure du groupe LIOT (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires) en réponse au 49.3 déclenché par le gouvernement pour faire adopter sans vote la réforme des retraites. Trois d'entre-eux avaient également voté celle du Rassemblement national (RN).

Ce doit être un moment de "cohésion", explique Yannick Neuder, mais pas seulement : l'idée est aussi de "faire du fond".

loading

Au cours de ce séminaire, les participants plancheront sur les thèmes de la santé, du travail, de l'immigration, de la fin de vie. "Des fondamentaux sur lesquels on est d’accord", dit le député de la Bièvre.

Ce sont deux députés LR aux profils différents qui font ici cause commune. Julien Dive a voté la motion de censure du groupe LIOT. Yannick Neuder ne l'a pas votée, pas plus que celle du RN. Le premier est un proche du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, quand le second est un partisan du président de la région Auvergne Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Enfin, Julien Dive, 37 ans, est un membre de la "jeune garde" de LR. Yannick Neuder, lui, a exercé différents mandats depuis 2002. Il siège au conseil régional AURA. Il a été maire de St Etienne de St Geoirs et président de la communauté de commune "Bièvre Isère"