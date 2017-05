Yerres : "Dupont-Aignan a franchi une limite inacceptable"

Plusieurs centaines de personnes se sont réunies, lundi 1er mai, devant l’Hôtel de ville de Yerres à l'occasion d'une nouvelle manifestation contre l'alliance du maire de la commune, Nicolas Dupont-Aignan, avec le Front national.

Au cri de "Dupont, démission !", sur le parvis de l'Hôtel de ville, les manifestants dévoilent une plaque factice : "Place de la honte". A deux pas de là, une statue du général de Gaulle est recouverte d'un voile blanc, "drapée dans sa dignité", disent des manifestants. Des Yerrois qui ces derniers jours à la télévision ne reconnaissent plus leur maire. "Dans quelques mois, il a la tronche à Le Pen. Il a gonflé, il est sur une montgolfière. Il se voit déjà à Matignon !" raille un manifestant. "Il était soi-disant incompatible avec le FN, se désole une habitante d’une commune voisine, _c’est lamentable. Je ne le reconnais plus du tout comme président de la communauté d’agglomération."

_

Rassemblement de plusieurs centaines de personnes lundi à Yerres au cri de "Dupont la honte" © Radio France - Virginie Pironon

Les maires des huit villes voisines, qui composent avec Yerres la Communauté d'Agglomération du Val d'Yerres Val de Seine, demandent à Nicolas Dupont-Aignan de démissionner de son mandat de président de la communauté d’Agglomération. "Le minimum qu’on peut attendre de celui qui préside à nos délibérations collectives, est qu’il s’inscrive dans le champ de la République, explique Romain Colas, maire PS de Boussy Saint-Antoine. Pour nous, vendredi soir, Nicolas Dupont Aignan en est sorti."

Annick, elle, se sent trahie. Cette ancienne conseillère municipale avait confiance en son maire qu'elle avait jusque-là toujours défendu. Mais "trop, c'est trop. Il y avait des petites phrases mais on se disait que c'était du Dupont-Aignan. Les Yerrois l'appellent 'le Roi soleil' quand même, il ne faut pas l'oublier. Mais là il a franchi une limite qui était inacceptable", explique-t-elle.

"Après Dupont la joie, Dupont la haine"

Les habitants de Yerres, mais aussi de la communauté d'agglomération, se sentent trahis. © Radio France - Virginie Pironon

C'est le slogan écrit en grosses lettres noires sur la doudoune d’une manifestante. "Il n'y a même plus les drapeaux de l'Europe sur sa mairie. Il n'est pas encore au pouvoir du pays et l'Europe, on en fait partie". Daniel, de son côté, va beaucoup plus loin. S’il n’avait qu’un mot à dire au maire de Yerres, ce serait « de prendre sa retraite. Nicolas Dupont-Aignan ne vaut plus rien, il est cuit ! »

Une nouvelle manifestation est déjà prévue demain, mardi. Ce sera la quatrième du même genre en quatre jours.