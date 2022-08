Yoann Gillet démissionne de la mairie et de l'agglo de Nîmes pour cause de cumul des mandats

Yoann Gillet, le nouveau député Rassemblement national de la 1re circonscription du Gard, élu le 19 juin dernier, annonce ce lundi soir qu'il quitte son siège d'élu d'opposition à la mairie et à l'agglo de Nîmes pour cause de cumul des mandats. Il reste cependant conseiller régional d'Occitanie.

Ce lundi soir, Yoann Gillet, le nouveau député Rassemblement national de la 1re circonscription du Gard, élu le 19 juin dernier, annonce qu'il quitte son siège d'élu d'opposition à la mairie et à l'agglo de Nîmes pour cause de cumul des mandats. Il reste cependant conseiller régional d'Occitanie. Dans un communiqué, Yoann Gillet explique les raisons de son choix.

"Il est d’abord l’opportunité de faire élire au sein du conseil municipal Laenny Brito de Sousa, jeune Nîmoise de 21 ans, suivante sur ma liste des élections municipales écrit-il. Cette brillante étudiante en droit, membre de mon équipe et candidate aux dernières élections départementales à Nîmes, aura ainsi l’opportunité d’obtenir une première expérience d’élue locale pour défendre les Nîmois. Laenny était jusqu’alors, parallèlement à ses études, ma collaboratrice. Je fais ainsi le choix de mettre en avant notre jeunesse car la politique a besoin de cette jeunesse."

"Le mandat de député me permet déjà de m’investir pour Nîmes et l’ensemble de la circonscription, étant désormais un interlocuteur privilégié des 11 maires de notre circonscription, poursuit Yoann Gillet. J’ai d’ailleurs réitéré au maire de Nîmes, que je dois revoir à la rentrée, ma pleine disponibilité pour faire avancer et accompagner les projets qu’il a pour sa ville (comme je vais le faire avec l’ensemble des maires de ma circonscription)."

"Enfin, le président de notre groupe au conseil régional, Julien Sanchez, a émis le souhait que les trois conseillers régionaux RN d’Occitanie élus députés puissent rester siéger au sein du groupe au conseil régional afin d’y apporter leur vision et de conserver une diversité de profils parmi les 28 élus de notre mouvement à la région", complètele nouveau député Rassemblement national de la 1re circonscription du Gard.

"Par ailleurs, et en application du code général des collectivités territoriales, Abderzak Berkani, conseiller municipal de Nîmes, me succèdera au sein du conseil communautaire de Nîmes Métropole. Enfin, les élus du groupe Rassemblement national, à Nîmes et Nîmes Métropole, que j’ai réunis ce lundi 15 août, ont désigné à l’unanimité et sur ma proposition, Laurence Gardet, pour être leur présidente de groupe. J’ai toute confiance en ce groupe pour continuer à œuvrer pour notre territoire dans l’intérêt général. Nous continuerons à travailler ensemble et je participerai par ailleurs à l’ensemble des réunions internes du groupe RN car j’entends continuer à suivre de près les dossiers municipaux et intercommunaux au fil de l’eau", conclut Yoann Gillet.