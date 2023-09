Yoann Gillet, député RN du Gard : "qu'E.Macron soumette un projet de loi d'immigration (..) par referendum"

Après Charles III et le pape François, Emmanuel Macron enchaîne cette semaine : le vote du budget 2024, mercredi. Et lundi déjà la présentation de son plan sur l'Écologie dont il a d'ailleurs donné quelques grandes lignes la veille sur TF1 et France 2. Yoann Gillet, député RN du Gard, était en direct à 7h30 ce lundi sur France Bleu Gard Lozère.

Sur la question de Lampedusa et de l'immigration, E. Macron a déclaré dimanche soir "Le pape a raison d'appeler à ce sursaut contre l'indifférence", mais "nous Français, nous faisons notre part". "On ne peut pas accueillir toute la misère du monde", a-t-il ajouté en reprenant la phrase célèbre de l'ex-Premier ministre socialiste Michel Rocard le député lance : "Le président de la République, entre les paroles et les actes, il y a quand même un fossé. S'il prend conscience des choses -permettez moi d'en douter quand même- qu'il soumette un projet de loi d'immigration au peuple, par referendum, c'est ça qu'il faut".

