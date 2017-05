Yonne : 12% de votes blancs et nuls lors du deuxième tour de l'élection présidentielle

22 000 icaunais se sont déplacés pour mettre une enveloppe vide ou un bulletin vierge dans l'urne dimanche, en signe de protestation, car aucun des deux candidats ne correspondaient à leurs attentes. Ils regrettent que leur vote ne soient pas comptabilisés.

Beaucoup d'électeurs en France estiment qu'ils ont voté pour rien dimanche, car leur vote n'a pas été pris en compte. Un vote blanc (ou nul) qui est calculé depuis trois ans n'est pas comptabilisé, malgré 11,5% (contre 4 à 6% d'habitude) des suffrages exprimés. A 70 ans passé, Raymond, un habitant de Cheny, près de Migennes a voté blanc pour la première fois. "J'ai mis une enveloppe vide car ni Emmanuel Macron, ni Marine le Pen ne me plaisait. Des promesses, des discours, tout un tas de trucs. Ils endorment le monde."

"Entre la peste et le choléra, j'ai choisi ni l'un ni l'autre"

Nadine s'est également déplacée, sans choisir un des deux candidats. "Je vais vous dire la même chose qu'au bureau de vote: entre la peste et le choléra, et bien j'ai choisi ni l'un ni l'autre. J'ai jamais voté Front National, je suis plutôt quelqu'un de gauche. Et Monsieur Macron ne représente pas les idées que je peux véhiculer."

Même en désaccord avec les finalistes, Edwige se devait d'aller voter. "J'estime que c'est un droit que nos grands parents ont acquis dans la difficulté. Le droit de vote pour la femme notamment. C'est pour cela que je me suis déplacée malgré tout"

A Cheny, près de Migennes, où un électeur sur 10 a voté blanc, reportage de Bruno Blanzat Copier

"Il y a beaucoup de gens qui se sont abstenus parce que le vote blanc n'est pas reconnu"

Reste que les 4 millions de français qui ont voté blanc dimanche, se sont exprimés pour rien. Alors, ces mécontents veulent que ce choix soit comptabilisé. "Parce que justement on voit que les gens ne sont pas contents à ce moment là. Il y a beaucoup de gens qui se sont abstenus parce que le vote blanc n'est pas reconnu. c'est une aberration, on passe à la trappe. "

Ces électeurs boudeurs ont tous confirmés qu'ils iront voter lors des législatives en juin prochain. Et cette fois, leur enveloppe ne sera pas vide.