Yonne : la soirée des législatives en images et en réactions

"La République en marche" réalise le grand chelem dans les trois circonscriptions de l'Yonne : tous ses candidats sont en tête au soir du premier tour. Le FN se console grâce à la troisième circonscription. La France Insoumise est déçue, le PS et ses alliés, laminés.

Et un, et deux, et trois candidats en tête. "La République en marche" est en tête dans les trois circonscriptions de l'Yonne. Michèle Crouzet dans la troisième, celle de Sens-Joigny (28,65%), Jean-Yves Caullet le député sortant, ancien socialiste dans la circonscription d'Avallon-Tonnerre (30,22%), et le meilleur score des trois pour Paulo Da Silva Moreira dans la première circonscription, celle d'Auxerre-Puisaye, qui réunit 33,7% des voix, quatre points devant le député sortant "Les Républicains" Guillaume Larrivé.

Ce qui met bien entendu en joie les militants LREM, notamment à la permanence de Paulo Da Silva Moreira à Auxerre.

Les militants de "La République en marche" fêtent leur victoire à la permanence de Paulo Da Silva Moreira. © Radio France - Delphine Martin

Son de cloche différent au Front National : Ludovic Vigreux dans la première circonscription (15,58%), et Edwige Jacquet (19,56%) dans la seconde terminent troisième, et n'obtiennent pas les 12,5% des inscrits nécessaires pour se maintenir au second tour. Une déception pour ces quelques militants frontistes réunis à Avallon pour suivre les résultats.

On a quand même sorti le crémant du côté des supporters du Front National à Avallon. Edwige Jacquet arrive troisième dans la 2e circonscription, avec près de 20% des voix. © Radio France - Damien Robine

Le Front National qui dans l'Yonne s'offre tout de même un beau lot de consolation : Julien Odoul se qualifie pour le second tour dans la troisième circonscription, en réunissant 25% des voix. Il devance la candidate de "Les Républicains", Clarisse Quentin.

Clarisse Quentin (LR) et ses supporters, à Sens. © Radio France - Renaud Candelier

Les partis traditionnels mis à mal

Un échec pour celle qui succédait à la députée sortante LR Marie-Louise Fort. Ailleurs à droite, le député sortant d'Auxerre-Puisaye Guillaume Larrivé se place derrière le candidat LREM, de même qu'André Villiers (UDI/LR), dans la deuxième circonscription. Ils auront fort à faire pour espérer l'emporter dimanche prochain.

Le Parti Socialiste est lui sous l'eau : la PRG Elodie Roy ne réunit que 2,79% des voix dans la circonscription d'Avallon-Tonnerre, Dominique Bourreau réalise un score de 5,5% dans la troisième circonscription. Score le plus élevé pour la majorité sortante, Maud Navarre à Auxerre-Puisaye, avec 6,14%. Dominique Bourreau qui dès l'annonce des résultats a publié un communiqué, appelant à voter pour Michèle Crouzet la candidate de "la République en marche".

Un PS débordé à sa gauche par la France Insoumise : partout les candidats soutenus par Jean-Luc Mélenchon sont devant le PS. Mais aucun d'entre eux n'est en mesure de se maintenir au second tour, n'ayant tous recueilli qu'autour de 10% des voix.

Les militants de la France Insoumise réunis à Toucy © Radio France - Isabelle Rose

