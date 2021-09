Yonne : les écologistes sénonais rassemblés derrière Yannick Jadot

Fin du suspense, l'eurodéputé Yannick Jadot portera les couleurs des écologistes à la présidentielle de 2022. Il a battu d'une courte tête l'éco-féministe Sandrine Rousseau. Yannick Jadot vainqueur de la primaire comme en 2017, (mais qui s'était retiré au profit du candidat socialiste Benoit Hamon). Il faut maintenant se rassembler, explique le porte parole du groupe écologiste sénonais Mathieu Bittoun.

France Bleu Auxerre : Yannick Jadot est donc le meilleur candidat pour défendre l'écologie ?

Mathieu Bittoun : Oui, il est notre candidat à tous maintenant. Je pense que tout le monde se rassemble derrière Yannick Jadot avec la volonté d'avoir une véritable candidature écologiste pour la présidentielle.

C'est le choix du pragmatisme contre la radicalité...

C'est caricatural, je pense que sur le fond il y avait un choix effectivement de personne, de chemin et de façon de procéder, mais qu'il n' y aura aucune difficulté à se rassembler. Le plus important c'est d'aller porter une parole forte pour agir concrètement contre l'effondrement de la biodiversité, des sujets où nous sommes les seuls à porter des projets cruciaux pour nous et nos enfants.

Yannick Jadot se veut le "président du climat", mais de gauche à droite, tout le monde parle d'écologie maintenant...

Tout le monde en parle, mais rien n'est fait dans les actes, c'est pathétique, alors que plusieurs majorités se sont succédées à la tête du pays, dans les villes et les régions. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Il faut rattraper tout çà sinon on va vers des difficultés que nous n'aurons pas préparer.

Comment les écologistes du département comptent-ils peser pendant la campagne ?

Il s'agira de soutenir notre candidat et de montrer qu'il y a une implantation locale de plus en plus grande et un accueil vraiment très bon de la part de la population. C'est rare que l'on soit mal accueilli. Nous sommes tous unis avec Yannick Jadot. Beaucoup de choses sont réalisables. On trouve bien des milliards pour sauver les banques en difficulté, on peut en trouver des moyens et les mobiliser pour d'autres causes.

- © Visactu