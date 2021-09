Yonne : Les militants s'expriment à l'occasion du vote pour la primaire écologiste qui débute ce jeudi

C'est un record :122 670 personnes votent à partir d'aujourd'hui pour le premier tour de la primaire des écologistes. Cinq candidats sont en lice pour la présidentielle de 2022 (Deux femmes, Delphine Batho et Sandrine Rousseau, et trois hommes, Yannick Jadot, Jean-Marc Governatori et Eric Piolle)

C'est sans précédent dans l'histoire du parti Europe Ecologie-Les Verts. 122 670 personnes sont inscrites pour voter pour la primaire écologiste en vue de la présidentielle 2022. Le record de participation à une primaire des Verts datait de 2012. 32 000 personnes avaient désigné Eva Joly comme candidate à la présidentielle.

Mais les militants écologistes du département de l'Yonne ne sont pas étonnés par l'engouement suscité par cette primaire.

"On se bat pour un monde plus propre ": Andy Walkden porte parole EELV à Auxerre

"De plus en plus de gens sont sensibilisés à l'écologie. Quand on fait des conférences, quand on passe des films au CGR d'Auxerre, la salle est pleine. Les gens aujourd'hui sont inquiets. Ils se promènent dans la campagne. Ils voient qu'il n'y a pas d'oiseaux, plus d'insectes. Avec les reportages à la télé , à la radio, on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ils se tournent vers les écologistes et les associations qui se battent pour avoir un monde plus propre. "

"Celle ou celui qui sera désigné suite à cette primaire aura tous les écologistes derrière lui" : Valentin Andry adhérent EELV à Auxerre

"Si on prend les dernières municipales, on a pas eu de grandes victoires dans l'Yonne des écologistes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu Besançon dans la grande région. On avait à Auxerre deux listes écologistes qui ont fait 25% au premier tour. Notre candidate ou notre candidat qui sera désigné suite à cette primaire aura tous les écologistes pour le soutenir. Ensuite l'idée c'est que les Socialistes et la France Insoumise soient nos partenaires. On commence à rêver de programme commun. Et si le candidat écologiste pouvait mener ce programme commun , on serait ravi."

"De plus en plus de gens veulent s'engager avec les écologistes pour qu'on arrête les discours creux et qu'on passe aux actes très sérieusement "Mathieu Bittoun , porte parole EELV à Sens

"Je pense qu'il y a une vrai demande sur les sujets que portent les écologistes. Toute la notion d'urgence appuyée par les scientifiques et par tout ce qu'on constate dans l'actualité, fait qu'il y a une vraie prise de conscience. De plus en plus de gens veulent s'engager pour qu'on arrête les discours creux et qu'on passe aux actes très sérieusement. C'est bien beau de parler d'urgence Mais il faut agir. Je suis chef de projet informatique et quand on a une urgence, une priorité, il faut mettre un plan d'action en face. Les paroles ne suffisent pas. "

Les 122 670 votants à la primaire écologiste sont appelés aux urnes numériques à partir d'aujourd'hui jeudi , jusqu'à dimanche 19 septembre pour le premier tour. Le nom du ou de la gagnante sera connu le mardi 28 septembre, à l'issue du second tour qui débutera le samedi 25.