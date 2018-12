Yonne : une secrétaire d'Etat en visite à Sens pour évaluer les conséquences du mouvement des gilets jaunes

Agnès Pannier-Runnacher, secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Economie et des Finances a rencontré des commerçants et artisans du Sénonais. Un mois après le début du mouvement des gilets jaunes, ils déplorent un important manque à gagner.

Elle n'a accordé que quelques minutes aux journalistes pour répondre à leurs questions. Entre deux réunions, Agnès Pannier-Runnacher la secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Economie et des Finances, en déplacement à Sens, a évoqué avec les journalistes les conséquences du mouvement des gilets jaunes, mais aussi la grande concertation, annoncée le 10 décembre 2018 par Emmanuel Macron, qui doit débuter dès janvier 2019.

"J'appelle tout le monde à faire ses courses chez les petits commerçants. Ils ont besoin de nous."

Sa journée de visite dans le Sénonais a débuté à l’Institut d’enseignement supérieur de l’Yonne. Elle a rencontré des artisans et commerçants du nord du département qui ont été touchés par le mouvement des gilets jaunes.

Il n'y a pas eu de dégradation, mais des conséquences économiques, constate la secrétaire d'Etat : "En moyenne, une perte de chiffre d'affaire de 25%. Mais sur les zones qui ont été bloquées on peut monter jusqu'à -80% sur certaines journées. Je constate également des problèmes de trésorerie. L'état y répond depuis trois semaines avec des facilités de paiement pour les impôts, par exemple. Pour les commerçants et les artisans la situation est difficile. J'appelle les Français à faire ses courses chez les petits commerçants. Ils ont besoin de nous."

De leur côté, ces commerçants sont nombreux à déplorer l'absence d'annonces concrètes pour le moment. Ils sont nombreux à être inquiets. Certains craignent de devoir mettre la clef sous la porte d'ici peu.

La grande consultation se prépare

Les réunions et tables rondes se sont donc enchaînées pour Agnès Pannier-Runnacher. L'après-midi elle a rencontré des élus locaux pour discuter de la mise en place de la grande concertation promise par Emmanuel Macron lors de son discours télévisé. Ces débats, organisés sur tout le territoire, se déclineront autour de quatre thématiques (la transition écologique ; l'organisation de l'État et des collectivités publiques ; la fiscalité ; la démocratie et la citoyenneté).

Et même s'il s'agit d'un débat national, les spécificités locales pourront être prises en compte. C'est en tout cas la promesse d'Agnès Pannier-Runnacher : "On va s'appuyer sur les maires. Mais nous voulons que ce débat soit foisonnant et chacun pourra contribuer. Peut-être qu'il y aura aussi des solutions locales qui émergeront et il appartiendra aux élus locaux de les mettre en oeuvre, sans que l'État n'intervienne."

Cette concertation doit débuter début janvier et se refermer le 1er mars. L'Assemblée Nationale a voté ce jeudi après-midi les mesures d'urgences promises par Emmanuel Macron. La consultation en fait partie.