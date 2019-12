Yvan Lachaud : la main tendue à David Tebib

Lundi dernier, l'investiture En Marche est finalement accordée à Yvan Lachaud, le président de la communauté d'agglomération à Nîmes. Dans la foulée ou presque, le candidat à l'investiture, déçu, David Tebib décide de partir seul en campagne, malgré tout. Le président de l'USAM, sans étiquette, ira-t-il au bout sa logique ? Le "clan" yvan Lachaud, qui vient déjà de récupérer Olivier Jalaguier, lui tend la main.

"Je comprends sa déception. Maintenant il faut construire. David Tebib le sait mieux qui quiconque : on gagne quand on a une équipe, une stratégie. Si ça n'a pas fonctionné une fois, on réfléchit, on digère, on se pose et on repart pour ce match. Donc la main est tendue (..) c'est en rassemblant nos idées qu'on pourra y arriver"Valérie Rouverand, élue de Nîmes métropole déléguée à la politique de la Ville et sur la liste d'Yvan Lachaud