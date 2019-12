Yvan Lachaud, le président de l'agglo investi par LaREM pour les élections municipales à Nîmes

Nîmes, France

L'information est tombée ce lundi soir. Yvan Lachaud, le président de Nîmes Métropole obtient finalement l'investiture de la République en Marche pour les élections municipales de mars 2020 à Nîmes. La décision a été validée par le comité exécutif de LREM. Le choix semblait se jouer depuis de longues semaines entre lui et David Tebib, le président de l'USAM. Reste à savoir si ce dernier se lancera dans la campagne, sans le soutien du parti présidentiel.

"LaREM a compris ma volonté d'union et de rassemblement de toutes les forces pour qu'on puisse demain réussir ce pari de "Nîmes en mieux " se réjouit pour sa part Yvan Lachaud ce lundi soir.

Yvan Lachaud avoue avoir douté parce qu'il y avait plusieurs candidatures. "Je savais qu'à partir du moment où le MODEM avait investi, il pouvait y avoir des accords nationaux et puis j'ai eu des contacts au plus haut niveau y compris avec le Président de la République. Les choses se sont faites naturellement. "

"Envie de construire avec des hommes et des femmes de tous bords"

"Depuis un mandat, je pilote l'agglomération avec des hommes et des femmes de droite et de gauche,je suis ravi de l'avoir fait dans un esprit constructif. Moi, je ne vis pas de politique. On n'a jamais trop d'intelligence collective. On va construire la liste avec des "Marcheurs" , des hommes et des femmes issus du Modem, de la société civile. Avec des gens compétents et qui ont envie de s'investir pour que la ville soit encore mieux demain. "

Cette annonce intervient deux jours seulement après l'annonce de la candidature du maire sortant Jean-Paul Fournier, pour un quatrième mandat.