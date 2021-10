Yvelines : Ali Rabeh réélu dès le premier tour maire de Trappes

Après l'annulation du scrutin de 2020, les trappistes sont à nouveau allés voter pour choisir leur maire dimanche. Ali Rabeh, proche du mouvement Génération.s de Benoît Hamon, a remporté cette élection partielle dès le premier tour, avec 58.36% des voix. Son adversaire Othman Nasrou, un proche de Valérie Pécresse (Libres!) a été crédité de 34.89% des voix selon les résultats définitifs. Il a reconnu sa défaite dans un tweet.

Les habitants de Trappes, qui se sont davantage mobilisés qu'en juin 2020, ont donc choisi la continuité en élisant le maire sortant. Une victoire haut la main.

En 2020, Ali Rabeh avait seulement 161 voix d'avance. La justice avait annulé le scrutin, lui reprochant d'avoir distribué en pleine pandémie, 15.000 masques, accompagnés de sa photo.

Dans cette commune populaire de 32.000 habitants marquée par les départs de dizaines de jeunes pour le jihad en Syrie, les accusations de "clientélisme" ont rythmé la campagne de part et d'autre.

Nadia Hai, la ministre déléguée à la ville et originaire de Trappes, a adressé ses "félicitations républicaines" au maire et "espère qu'après des mois de tensions, (...) les habitants vont enfin retrouver des débats politiques dignes et la sérénité qu'ils méritent."