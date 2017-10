Yves Bouloux, candidat pour remplacer Jean-Pierre Raffarin

Yves Bouloux, maire de Montmorillon, mais aussi président de l'association des maires de la Vienne, vient de se déclarer officiellement candidat pour la sénatoriale partielle après la démission de Jean-Pierre Raffarin, Sénateur de la Vienne.

C'était un secret de polichinelle surtout après la décision de Bruno Belin de ne pas y aller. Le président du département de la Vienne pourtant co-opté par Jean-Pierre Raffarin avait préféré jeter l'éponge et conserver son poste à la tête du département. La porte était donc largement ouverte à droite pour Yves Bouloux. Le maire de Montmorillon annonce "une candidature avec beaucoup d'humilité". Une décision qui n'est pas facile à prendre non plus compte tenu de la loi sur le cumul des mandats "on a des mandats, on y est très attaché mais on a toujours envie d'aller plus loin, le mandat parlementaire qui est très différent du mandat local est quelque chose qui me motive, en espérant pouvoir agir collectivement et c'est un autre mode de leviers pour essayer de faire avancer la société".