Yves d'Amécourt (LR): " On nous a volé notre victoire"

Le maire LR de Sauveterre de Guyenne et soutien de François Fillon a fermement dénoncé ce matin sur France Bleu Gironde "l'élection volée de François Fillon et un système politico-médiatique pourri" contre lequel il compte partir en guerre.

France Bleu Gironde: cette défaite c'est celle de François Fillon ou des Républicains?

Yves d'Amécourt: "C'est la défaite de l'union de la droite et du centre, dont on sait en Gironde que l'UDI n'a pas soutenu François Fillon. Elle est due à une grande cabale politico-judiciaire qui amène François Fillon dans cette situation, et j'espère maintenant que François Fillon fera tout ce qu'il faut pour que la justice révèle que l'instigateur de cette cabale est celui pour lequel on s'apprête à voter dans 15 jours. On verra dans quelques semaines qu'il y aura un non lieu et que les Républicains se sont fait voler cette élection. "

Comment avez vous perdu une élection dont on disait qu'elle était inratable?

Parce qu'on nous a confisqué cette élection on nous a confisqué notre capacité à développer notre projet, qu'on n'a pas pu exposer comme on l'aurait voulu. Je pense que malheureusement avec nos magistrats politisés, notre système médiatique politisé, nous ne sommes pas encore sortis de ce système.

Et maintenant, quel est le leader de la droite?

Nous verrons bien ce qui est sûr, c'est qu'on va partir en guerre. Le combat commence maintenant, et il va aboutir aux législatives. Nous allons faire campagne contre le nouveau président, contre ce système qui est aujourd'hui pourri avec des juges politisés, des médias politisés qui ne sont pas représentatifs du reste de la France et qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Monsieur Macron n'aura pas la majorité au Parlement et il faudra bien qu'il compose avec nous.