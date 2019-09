Yves Krattinger fait des propositions pour valoriser le monde rural

Vesoul, France

"Penser rural n'est pas uniquement penser agricole", phrase extraite du livre "Ruralité : stop ou encore" qui vient de paraître aux éditions Atlande. Un livre écrit à quatre mains : Yves Krattinger président du Conseil départemental de la Haute-Saône et sénateur, et Emmanuel Faivre directeur général des services du département de la Haute-Saône et docteur en géographie.

Le constat

Ce livre fait d'abord une analyse des politiques menées en France qui, depuis les années 50, ont eu tendance à négliger, voir mettre de coté la ruralité, au profit des zones urbaines. Cet essai explique par exemple les méthodes utilisées par l'INSEE qui selon les auteurs ont tendance à mettre en avant les zones urbaines et minorer la place des zones rurales.

Ce livre explique que "la ruralité est riche, riche notamment de matière grise", mais en même temps "cette matière grise n'est pas mise en valeur ou bien utilisée".

A coté de ce livre a été créé "le labo rural : méthodes et audace" , un laboratoire de Recherche & Développement rurale qui vise à :

COMPRENDRE, décloisonner les raisonnements, les enrichir, aborder et expliquer la complexité tout en essayant de la vulgariser pour agir.

CO-CONSTRUIRE, toujours rechercher la diversité et la multidisciplinarité, mobiliser les citoyens.

AGIR, produire des connaissances pour apporter des réponses concrètes, expérimenter et évaluer l'action.

Les propositions

La deuxième partie de ce livre est faite de propositions. Au total, 11 propositions, certaines très politiques, d'autres qui concernent directement le quotidien des habitants de ces zones rurales.

Dans les propositions sociales, la numéro 11 : "Passer d'une logique de guichet délivrant des prestations à une démarche de développement social local, véritable assise de la vie rurale".

En ce qui concerne la politique et l'autonomie des territoires ruraux, la proposition numéro 4 : "la république fixe le cadre, les territoires adaptent l'application en adoptant un certain nombre de normes à la vie rurale pour libérer les énergies et responsabiliser les acteurs ruraux".

Et puis, la Haute-Saône a souvent été à la pointe et en avance (par exemple sur le numérique et le haut débit), la proposition numéro 9 concerne la mobilité quotidienne : "développer le co-voiturage et accompagner financièrement les salariées ruraux qui n'ont que la voiture comme moyen de transport et la partagent, l'offre de transports en communs étant inexistante". Pour Yves Krattinger, le co-voiturage n'est pas uniquement réservé aux zones urbaines, un modèle peut être crée dans les territoires ruraux, pour cela il suffit d'en avoir la volonté politique.