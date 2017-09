Yves Nicolin : les indemnités doublées du maire ne passent toujours pas à Roanne

Une quarantaine de personnes devant l’hôtel de ville de Roanne lundi soir. Une manifestation ironique afin de "commémorer" les 88 jours de l'augmentation de 88% des indemnités du maire et président de l'agglomération roannaise.

Les organisateurs ont appelé la manifestation " protestation festive" ou encore "goûter théâtral, pédagogique et comique". Le rassemblement avait en tout cas décidé d'être du côté du parti d'en rire. Mais tout de même. Les organisateurs du collectif 88 % voulaient rappeler que le maire de la ville et président de l'agglomération avait, fin juin, doublé ses indemnités. De 2.757€ brut à 5.187€ mensuels.

Les organisateurs ont donc choisi de manifester 88 jours après le 22 juin pour marquer ces 88% d'augmentations. Ils ont aussi choisi de rejouer la séance du conseil communautaire. Et Pierre Dutreuil, du collectif 88% explique le pourquoi de cette mise en scène : "On peut se rendre compte de la démocratie et de ses limites. Par exemple qu'il puisse y avoir des votes à main levé. C'est contestable dans le cadre du budget ou d'augmentations d'indemnités."

Yves Nicolin n'a pas souhaité faire de commentaire autour de cette manifestation. Il lâche toutefois qu'il n'y a pas eu augmentations. Il a "juste changé d'employeur". Le maire de Roanne qui conclue en expliquant que ce rassemblement est juste une " manifestation politique".