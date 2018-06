Nantes, France

Interrogé sur France Bleu Loire Océan, le sénateur vendéen Bruno Retailleau, "attend de voir si l'ordre est revenu et si les zadistes sont repartis". Pour Bruno Retailleau, l'abandon du projet d'aéroport à Notre Dame des Landes est "le signal de l'abandon de l'Etat et d'une faiblesse vis à vis de la violence". L'élu vendéen s'en prend à Emmanuel Macron "qui a corrigé un gamin qui l'a interpellé Manu. C'est beaucoup plus facile de corriger un gamin que de faire triompher la loi et les décisions de justice".