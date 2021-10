«Zemmour est l’immigré des revanchards [...] des trouillards et des hétéros étroits», écrit Magyd Cherfi

Dans un texte transmis ce lundi au quotidien Libération, l'auteur et compositeur toulousain Magyd Cherfi signe une vive tribune contre le polémiste Eric Zemmour. "C’est la star de l’ignominie", écrit l'ancien du groupe Zebda qui veut alerter à six mois de l'élection présidentielle.

Vous avez récemment entendu Magyd Cherfi sur France Bleu Occitanie. L'auteur- compositeur toulousain, ancien chanteur du groupe Zebda, est le narrateur de notre série "Mon AZF - Histoires de Toulousains". Aujourd'hui, c'est l'auteur engagé qui reprend la parole sur le site de Libération. Dans une tribune transmise ce lundi 18 octobre au quotidien il s'attaque au polémiste Eric Zemmour, potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2022. Extraits.

"Il vend ce qui fait peur, ce qui sidère, oui il vend la sidération à bas prix, il vend ce qui se vend le mieux, ce qui vous met à bout, bien vu !" — Magyd Cherfi

Magyd Cherfi, dans cette tribune, s'adresse à ceux qui pourraient voter pour Eric Zemmour : "Je pense aux Français, pas à tous, à ceux qui pensent qu’ils le sont plus que d’autres et qui regardent Zemmour vomir son dégueulis raciste en plissant des paupières honteuses. Je les vois horrifiés au plus profond d’eux-mêmes et dans le même temps se délecter qu’un homme puisse larguer autant d’horreurs avec aisance, plaisir et dextérité". L'auteur s'adresse également aux médias : "Je pense aux chaînes trop contentes de gonfler leurs audiences en prétextant le droit de donner la parole à quiconque même venu proférer des horreurs qu’elles désavouent bien sûr".

"Il est fort Zemmour, il sait ce qu’on n’ose pas penser, il vend ce qu’on a honte d’avouer, le ras-le-bol, le ras le bal, ras la couette, ras la frange, la désespérance, l’en peut plus, l’à bout, l’aigreur." — Magyd Cherfi

Pour l'auteur toulousain, Eric Zemmour "C’est l’immigré des revanchards, des peine-à-jouir, des trouillards et des hétéros étroits, c’est le bougnoule des blancs asphyxiés de trop de complexité, des aristos délogés des privilèges anciens".