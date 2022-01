Eric Zemmour a fait polémique ce samedi en dénonçant "l'obsession de l'inclusion" des enfants handicapés. Politiques et associations ont dénoncé des propos ségrégationnistes et discriminatoires, avant que le candidat à la présidentielle ne nuance ses propos.

Eric Zemmour et la scolarisation des enfants handicapés : on vous résume la polémique

Eric Zemmour s'est attiré une bronca générale ce samedi, après avoir dénoncé "l'obsession de l'inclusion" des enfants handicapés. En déplacement à Honnecourt-sur-Escaut, dans le Nord, le candidat d'extrême droite a expliqué, à l'occasion d'une discussion avec des enseignants, "penser qu'il faut des établissements spécialisés, sauf pour les gens légèrement handicapés évidemment (...) Pour le reste, je pense que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants et à ces enfants-là qui sont, les pauvres, complètement dépassés par les autres enfants. Donc je pense qu'il faut des enseignants spécialisés qui s'en occupent", a-t-il estimé.

"Une déclaration pitoyable" a immédiatement dénoncé la secrétaire d'Etat chargée du Handicap Sophie Cluzel. Sur BFMTV, elle a critiqué une "vision misérabiliste" et "excluante" du handicap : "Bien sûr que c'est compliqué, mais c'est vraiment l'honneur de la France de pouvoir scolariser ces enfants avec les autres, au milieu des autres", a-t-elle ajouté. Selon la ministre, 384.000 élèves en situation de handicap sont scolarisés dans des établissements "classiques", en augmentation de 20% par rapport à 2017, et 80.000 enfants et adolescents sont accueillis dans les instituts médico-éducatifs (IME) "spécialisés".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La France est "une nation solidaire, humaniste, qui ne divise ni ne stigmatise. Une nation qui, par-delà les sensibilités politiques, a toujours su faire des différences une richesse et une force", a également réagi Emmanuel Macron devant dans proches, a appris franceinfo ce dimanche, confirmant une information du journal Le Parisien. "Il ne s'est pas passé une semaine où je ne me suis pas battu, notamment pour permettre à ces enfants d'aller à l'école comme les autres", a poursuivi Emmanuel Macron. On "ne peut se prétendre amoureux de la France et nier à ce point ce que nous sommes", a ajouté le chef de l'Etat.

Le chef de file des députés LR Damien Abad, lui-même en situation de handicap, a dénoncé des propos "scandaleux" d'Eric Zemmour et une "ségrégation à tous les étages". "Oui, nous devons avoir l'obsession de l'inclusion. Je demande des excuses publiques", a-t-il lancé sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, a pour sa part jugé "impardonnable" de "s'attaquer aux enfants fragilisés par un handicap".

"Mon projet, c'est plus d'inclusion pour les enfants fragiles", a embrayé Valérie Pécresse en marge d'un déplacement en Grèce, fustigeant "la brutalité" des propos d'Eric Zemmour.

Les candidats de la gauche ont eux aussi réagi. "Il est comme toujours dans l'outrance, la violence et l'injure", a cinglé la candidate désormais déclarée Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon fustigeant "une vision du monde opposée" à la sienne. Et le communiste Fabien Roussel s'est dit "révulsé par la proposition" d'Eric Zemmour, en le comparant à une "société d'apartheid".

Les associations indignées

Les réactions ont également été vives dans le milieu associatif : le président national de l'Association pour adultes et jeunes handicapés Jean-Louis Garcia s'est ému sur BFMTV de ce qu'il considère être une "ségrégation", une "mise à part", tandis que la présidente de SOS autisme France Olivia Cattan s'est "indignée" de propos jugés "discriminatoires" et d'une "méconnaissance" du candidat Zemmour sur le sujet. Les deux renvoyant à la loi de 2005 qui garantit l'égalité des chances pour les enfants handicapés.

L'exclusion des 12 millions de personnes handicapées en France évoquée par monsieur Zemmour est profondément nauséabonde

Le président de l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées (APHPP) Matthieu Annereau, par ailleurs élu local LREM et non-voyant, a quant à lui estimé que "l'exclusion des 12 millions de personnes handicapées en France évoquée par monsieur Zemmour (était) profondément nauséabonde".

Eric Zemmour dénonce des "propos détournés"

Face à cette levée de boucliers, Éric Zemmour a dénoncé ce samedi des "propos détournés" dans une vidéo publiée sur Youtube. "Certains politiciens ont été jusqu'à faire croire que je voulais exclure les enfants handicapés des écoles ordinaires. Quel mensonge !", poursuit le candidat dans sa vidéo. Éric Zemmour réitère cependant en parlant d'un "problème grave" que celui de la scolarisation des enfants handicapés, qui "appelle des solutions intelligentes et généreuses loin de l'hypocrisie du politiquement correct." Il s'en est pris à "l'idéologie égalitariste" qui "détourne l'égalité pour nier les cas particuliers".

On a décidé que c'était mieux de mettre tout le monde ensemble. Moi, je pense que non, pas pour les mettre à l'écart mais pour s'en occuper mieux

Le candidat avait également nuancé ses propos samedi matin à Villers-Cotterêts dans l'Aisne. "Bien sûr, il y a des cas où le fait de les mettre dans un établissement ordinaire est une bonne chose car ça leur permet de progresser, de se socialiser. Et puis il y a d'autres cas, réels, plus nombreux qu'on ne le dit, où c'est une souffrance pour ces enfants" handicapés. "Ce que j'ai voulu dire, c'est que je ne veux pas que l'obsession de l'inclusion nous prive et nous conduise à négliger la nécessité d'établissements spécialisés", a-t-il poursuivi. "Je pense que c'est une position idéologique, comme toujours. On a décidé que c'était mieux de mettre tout le monde ensemble. Moi, je pense que non", "pas pour les mettre à l'écart mais pour s'en occuper mieux".