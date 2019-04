Élections européennes : en Mayenne, les candidats ne se bousculent pas

79 députés français et non plus 74 siégeront au Parlement à Bruxelles en raison du Brexit

Laval, France

Le 26 mai prochain, les électeurs français seront appelés aux urnes pour élire les 79 députés de la France qui siégeront au Parlement européen. En Mayenne, une place est à prendre. Au début du mois de janvier, Jean Arthuis a en effet annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat. L’ancien ministre de l'Économie et des Finances, âgé de 74 ans, laisse le champ libre, et dans le département peu de noms émergent pour une candidature.

À gauche, le Parti Socialiste, Olivier Faure en tête, tente de conclure une alliance avec le mouvement de Benoît Hamon Génération-s et celui de Raphaël Glucksmann Place Publique. Les candidats dans les territoires ne sont donc pas encore connus et en Mayenne on ne se bouscule pas au portillon.

En fait, une seule élue de la Mayenne a déjà fait part de ses volontés d'être candidate à l'investiture : Valérie Hayer (LREM), vice-présidente du conseil départemental. Le parti La République En Marche présentera officiellement ses listes dans tous les territoires en février ou en mars. Au département, Valérie Hayer est en charge des affaires européennes et a été pendant deux ans une des attachées parlementaires de l'actuel eurodéputé Jean Arthuis. "J'en suis fière et c'est un atout" explique-t-elle.

Une campagne éclair

En attendant, qu'importe le candidat, la campagne sera éclair. À peine deux mois, avec un enjeu important : faire de la pédagogie et convaincre certains mayennais des bienfaits de l'Union européenne dans leur quotidien. "On sous-estime les avantages de l'Europe. Elle va mal il ne faut pas se le cacher. L'Europe aujourd'hui n'est pas satisfaisante. Il faut proposer un projet de refondation de l'Europe pour répondre aux attentes des Français et des Mayennais en particulier" analyse Valérie Hayer.

"Beaucoup d'argent est injecté dans les territoires. C'est l'Europe du quotidien. Et il y a des liens avec les thématiques abordées dans le cadre du Grand débat national et celles portées par les Gilets Jaunes." - Valérie Hayer, vice-présidente du conseil départemental en charge des affaires européennes

Pour cette élue d'Azé, l'Union européenne doit revoir son mode de gouvernance et laisser davantage de pouvoir au Parlement européen. "Les liens entre l'Europe et le territoire ne sont pas forcément évidents pour les Mayennais. D'abord parce que l'on parle peu d'Europe et quand on en parle, on en parle en mal. Or il y a un ensemble de dispositifs qui sont le fruit de la construction européenne. Beaucoup d'argent est injecté dans les territoires. C'est l'Europe du quotidien. Et il y a des liens avec les thématiques abordées dans le cadre du Grand débat national et celles portées par les Gilets Jaunes" termine Valérie Hayer.

Jean Arthuis pas loin derrière

Si les noms des candidats pour les différentes listes ne sont pas encore connus en Mayenne, le député sortant, Jean Arthuis s'impliquera à sa façon dans la campagne. "Je ne ferai pas de campagne pour le candidat en Mayenne. Je ferai campagne pour l'Europe, parce que je pense qu'il n'y a pas d'alternative pour l'Europe. Si on veut lutter efficacement contre les fraudes fiscales, les paradis fiscaux, si on veut imposer aux géants du numérique de payer des impôts sur les bénéfices réalisés en Europe, c'est cette dernière qui a le niveau compétent pour être efficace" déclare le député. Jean Arthuis participera au débat, en France, à l'étranger, et en Mayenne.