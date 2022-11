ZFE dans la métropole de Grenoble : les concertations avec les habitants continuent

C'a été parfois tendu à La Tronche entre habitants et élus de la métropole. Une réunion publique s'est déroulée dans cette commune de l'agglomération grenobloise, ce mercredi 16 novembre. Dans la salle, une trentaine de personnes, et deux vice-présidents de la métropole son présents. Ces réunions ont pour but d'informer les habitants sur ce qui va se passer dans les prochaines années et de faire quelques retouches sur le projet de Zone à Faibles Emissions . Une concertation se déroule jusqu'au 9 décembre prochain via le site internet de la métropole. Des réunions publiques sont également organisées jusqu'au 2 décembre dans l'agglomération grenobloise.

ⓘ Publicité

"Comment fait-on pour changer sa voiture ? Ils ne sont pas foutu de me le dire" - Jeanne

A La Tronche, Jeanne fait partie des sceptiques sur ce projet. Elle conduit une voiture qui n'aura, bientôt, plus le droit de rouler dans l'agglomération grenobloise. "Je fais mes courses sur Meylan donc obligatoirement, j'ai besoin de ma voiture. Et après je fais comment ? Je risque de ne plus pouvoir faire mes courses", explique l'habitante de La Tronche. "Si ma voiture est encore en état en 2030, je ne pourrai pas m'en servir, ajoute Michel. J'habite un hameau un peu lointain, il n'y a pas de transport à part le bus pour les collégiens et lycéens. Mais il n'y a pas autre chose." Pas de gare, non plus.

C'est une question qui est souvent revenue dans la bouche des habitants de La Tronche : qu'est-ce qui est prévu pour changer de véhicule ou passer au vélo électrique ? En face, la métropole de Grenoble prévoit de mettre sur la table 20 millions d'euros "rien que pour le renouvellement et le remplacement des véhicules", précise Pierre Verri, vice-président en charge de l’air, de l’énergie et du climat. Des aides seront prévues aussi pour acheter un vélo électrique, à hauteur de 500 euros, au moins. Même chose pour switcher du moteur thermique au moteur hybride sur un véhicule. Accompagné de Michel Clouaire, vice-président de la Métropole en charge de la participation citoyenne, les deux hommes politiques admettent que ces concertations sont là aussi pour apporter des modifications possible au projet de base. "Bien sur que ça va faire évoluer le projet, sur les parties règlementaires, notamment le principe des accompagnements", affirme Michel Clouaire.

Une ZFE active à partir de juillet 2023

Pour l'instant le calendrier de cette ZFE est acté. Il commencera en juillet 2023 pour les voitures avec une vignette Crit'air 5, c'est-à-dire les véhicules les plus polluants. La suite nous amène à janvier 2024 pour les véhicules équipés de Crit'air 4 puis en janvier 2025 pour les Crit'air 3. Ca veut dire que toutes ces voitures et motos ne pourront plus rouler dans une quinzaine de communes de l'agglomération grenobloise. Même si des ajustements sur la durée de cette ZFE sont envisageables. "On a deux sujets : la question de la règlementation. Est-ce qu'on met en place une ZFE sept jours sur sept ou cinq jours sur sept avec des horaires, par exemple de 7 heures à 19 heures, explique Pierre Verri. Aujourd'hui les modélisations disent que dans on se déplace après 19 heures et les week-end, ça représente environ 15% de la pollution."

Le département de l'Isère demande un report de la ZFE de 3 ans

Mais cette ZFE ne fait pas l'unanimité, loin de là. Le département de l'Isère a demandé, via un communiqué publié le 16 novembre, un report de l'activation de cette Zone à Faibles Emissions de trois ans. "Ce délai permettrait de mieux définir les dispositifs d'accompagnement pour les habitants et de mettre en place des solutions de mobilité alternatives réalistes à la voiture", se justifie l'institution dans le document. "Il est indispensable de veiller à ce que la ZFE ne se transforme pas en zone à forte exclusion et ne contribue pas à la création d'une fracture sociale et territoriale au sein du département." De telles zones existent déjà ou sont en cours d'élaboration dans au moins une dizaine de villes en France. C'est le cas à Bordeaux , Tours , Perpignan , Toulouse , Rouen , Reims , Strasbourg ou encore Marseille .

À lire aussi Zones à faibles émissions : des amendes automatisées de 68 euros maximum infligées d'ici 2024