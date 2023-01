ZFE : le président de la métropole grenobloise promet un accompagnement social

Cette ZFE doit entrer en vigueur, dans 13 des 49 communes de la métropole, d'ici le 1er juillet 2023. À cette date, les voitures des particuliers avec une vignette Crit'Air 5 seront interdites. La mesure, imposée par l'État, provoque beaucoup de réactions chez les habitants et Christophe Ferrari souhaite que le dispositif soit accompagné d'un ensemble d'aides.

"La zone à faibles émissions ne sera pas une zone à forte exclusion", lance-t-il. Le président de Grenoble Alpes Métropole s'engage à proposer différents coups de pouce aux habitants pour les accompagner dans le changement de mobilité, notamment pour l'achat de vélos. "Ces aides concerneront près des trois-quarts des métropolitains, au regard des critères de ressources", assure-t-il.

Près de 2.000 habitants ont déjà participé à la consultation préalable, et leurs avis sont clairs. Ils veulent un aménagement des mesures : une ZFE non-permanente, l'extension des mesures aux deux-roues, par principe d'équité, mais aussi des dérogations pour les "petits rouleurs".

1,6 milliard d'investissements d'ici 2026

Autre objectif de cette année 2023 : avancer sur le projet de RER métropolitain. Pour Christophe Ferrari, les planètes sont alignées pour inverser la tendance de ces dernières années. Le président de l'agglomération estime que le désaccord politique local fait désormais partie du passé, et il demande l'aide de la Région et de l'État sur ce projet estimé à un milliard d'euros.

Christophe Ferrari qui confirme, par ailleurs, 1,6 milliard d'euros d'investissements, dans l'agglomération, d'ici 2026.

Plusieurs projets seront réalisés ou lancés en 2023 : l'accompagnement de plus de 1.000 foyers pour des travaux de rénovation énergétique de leurs logements, le soutien à la construction de 650 logements sociaux, la réalisation d'un nouveau réseau de chaleur bois à Pont-de-Claix, le raccordement du campus au réseau de chauffage urbain, l'installation d'énergies renouvelables, notamment à Noyarey, Saint-Bartélémy de Séchilienne, Saint-Martin-d'Hères, Fontaine, Meylan (...), le déploiement d'une centaine de bornes de recharge électrique automobile, le lancement d'un nouveau service public de ramassage des objets volumineux et ré-employables, l'acquisition de terres à la Taillat, à Meylan, pour installer de jeunes agriculteurs, le maintien des tarifs de l'eau, de l'assainissement et des réseaux de chaleur, la réalisation de sept kilomètres supplémentaires de voies cyclables, ou encore la mise en œuvre d'une Convention citoyenne pour le climat qui sera soumise au vote des élus métropolitains, le 30 mars.