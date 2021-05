Élections départementales : le collectif Alternative citoyenne présent sur le canton de Neuvy-Saint-Sépulchre

Pour les élections départementales des 20 et 27 juin prochains, le collectif Alternative citoyenne présentera un binôme de candidats sur le canton de Neuvy-Saint-Sépulchre, pour un département "écologique, social et solidaire".

Aline Démolles et Dominique Viard candidats du collectif Alternative citoyenne sur le canton de Neuvy-Saoint-Sépulchre

Le collectif Alternative citoyenne, très actif notamment dans le secteur de Neuvy-Saint-Sépulchre, présentera sur ce canton, un binôme de candidats pour les élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Ce collectif qui regroupe plusieurs sensibilités de la gauche et des écologistes (EELV, Génération.S, La France Insoumise, Parti Communiste, Parti Socialiste) fait des transitions énergétique, écologique, citoyenne et démocratique, son cheval de bataille.

Sur le canton de Neuvy-Saint-Sépulchre, le binôme sera constitué d'Aline Démolles, de Lys saint Georges, conseillère Principale d’Éducation au collège de Neuvy-Saint-Sépulchre et de Dominique Viard, de Mers sur Indre, cadre retraité de la Poste, responsable associatif, un des fondateurs du mouvement. Le constat dressé par le collectif Alternative citoyenne est sans appel : "Depuis des années, notre département est confronté aux suppressions d’emplois, à la réduction des services publics, à la baisse de la population, à la destruction de notre environnement et de la biodiversité : c'est le bilan des 36 ans au pouvoir de la majorité actuelle". Selon les candidats, 45 000 actifs de moins de 40 ans, dont 19 000 jeunes de moins de 20 ans, ont quitté le département alors que la région a gagné 200 000 habitants, les déserts médicaux s'étendent, la pollution de l'eau est généralisée dans le canton "comme dans tout le département".

Le collectif Alternative Citoyenne souhaite un département "engagé et résistant face au changement climatique, qui préserve la santé et le social et développe les solidarités", avec notamment une expérimentation d'un revenu minimum pour les 18-25 ans.

Les candidats remplaçants d'Aline Démolles et de Dominique Viard sont respectivement, Solange Panis, de Saint-Denis de Jouhet, enseignante en danse et en musique traditionnelle en retraite et Daniel Calame, de Saint-Plantaire, maire de la commune, paysan retraité.