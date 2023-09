Porto-Vecchio : Dépôt d'un préavis de grève ce lundi par le personnel de la Clinique de l'Ospedale

Les syndicats STC et FO, les médecins urgentistes et personnels des urgences, les sages-femmes et personnels de la maternité, avec le soutien de l’ensemble du personnel de la Clinique de l’Ospedale, déposera ce lundi 4 septembre un préavis de grève qui prendra effet le lundi 12 septembre.

La clinique de l'Ospedale à Porto-Vecchio. © Radio France - José Tafani - France Bleu RCFM Lundi 12 septembre, le personnel de la Clinique de l’Ospedale sera en grève. Le préavis, d’une durée de 8 jours pouvant être renouvelé, sera déposé ce lundi 4 septembre. ⓘ Publicité "La maternité est menacée de fermeture au profit de la création d’un Centre périnatal de proximité, puisque son devenir est incertain d’après l’actuel Projet Régional de Santé (2023-2028)" indique le personnel dans un communiqué. "Les sages-femmes refusent d’accompagner des naissances sans la présence d’anesthésiste, d’obstétricien, de pédiatre". "Nous n’accepterons pas ce projet mortifère et nous sommes déterminés à employer tous les moyens nécessaires pour empêcher sa mise en place" poursuivent les professionnels de santé. "Depuis le mois de mars, il n’y a aucune communication de l’ARS concernant le devenir de la maternité" "Cette fermeture obligerait les médecins urgentistes et les équipes des urgences à prendre en charge les couples mère-enfant en cas d’accouchement inopiné. Cette responsabilité étant rejetée pas les urgentistes, ces derniers ont affirmé refuser de prendre leur poste dans ces conditions" soulignent-ils. "Le dysfonctionnement du service d’urgence entrainé par la pénurie de médecins urgentistes, serait responsable d’un dysfonctionnement global des services de la Clinique, mettant en péril l’offre et la sécurité des soins dans le sud de la Corse". "Depuis le mois de mars, il n’y a aucune communication de l’Agence Régional de Santé (ARS) de Corse concernant le devenir de la maternité pour lequel" déplore encore le personnel "les différents représentants de la volonté du gouvernement se contredisent". À lire aussi Bastia : le blues des personnels de la maternité de Maymard