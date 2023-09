Porto-Vecchio : la maternité de la clinique de l'Ospedale en grève dès ce mardi

Un moratoire pour la maternité de l'Ospedale, c'est ce que demande la communauté des professionnels de santé de l'extrême sud ; qui regroupe 120 soignants. Ces derniers soutiennent la grève qui débutera ce mardi 12 septembre à 14h30 à la clinique de Porto-Vecchio. Le préavis avait été déposé le 4 septembre dernier.

Malgré la prise de parole de la veille de la directrice générale de l'ARS de Corse, les syndicats et le personnel ne se sont pas ravisés. L'ARS qui préconise dans son projet régional de santé la transformation de la maternité en un centre périnatal de proximité, ce que refusent les professionnels de santé qui craignent par ailleurs un effet domino entraînant la mise à mal du service des urgences de l'Ospedale.

Pas question de ne plus pouvoir accoucher à Porto-Vecchio, à 2h30 d'Ajaccio et Bastia, c'est en quelque sorte ce qu'a annoncé Marie-Hélène Lecenne, la directrice de l'ARS de Corse, expliquant que ce projet devrait permettre une approche plus globale autour de la natalité. Un projet qui est encore en cours et en instruction au plan national,

"Je ne peux pas prendre l'initiative d'organiser une offre de manière innovante et adaptée, hors validation nationale", Marie-Hélène Lecenne, directrice générale de l'ARS de Corse

“On a creusé plusieurs hypothèses et à 2h30 de Bastia et d'Ajaccio, c'est quand même très difficile d'avoir des organisations qui fassent qu'on ne puisse plus pratiquer d'accouchement sur Porto-Vecchio" souligne-t-elle. "Mais après c'est comment quoi, au sein des réseaux de périnatalité, puisqu’aujourd'hui la maternité n'est pas intégrée encore aux 2 réseaux Corse-du-Sud et Haute-Corse donc c'est vraiment important d ’être beaucoup plus intégré, c'est aussi partager des projets". Et d'ajouter : "Le territoire donne un message en disant “j'ai des craintes, je suis préoccupé, j'ai des doutes, voilà comment on peut les lever quoi”. Et je ne peux pas tout lever, je peux juste rassurer sur ce que l'agence, elle, essaye de poursuivre comme objectif mais après je ne peux pas prendre l'initiative d'organiser une offre de manière innovante et adaptée, hors validation nationale”.

"On veut des garanties, on veut l'organisation d'une table-ronde", Marie-Françoise Papi, membre du comité de soutien à la maternité de la clinique de l'Ospedale

Pour Marie-Françoise Papi, membre du comité de soutien à la maternité de la clinique de l'Ospedale : "En soit, elle dit une chose. Première option, oui recevoir des accouchements, mais si on n'est pas reconnu en tant que service public, il n'y aura très certainement pas les moyens. Ça sera des accouchements dans quelles conditions ?" s'interroge-t-elle. "Est ce qu'il y aura à nouveau comme ça l'est actuellement, l'obligation d'un pédiatre, d'un gynéco, d'un anesthésiste ? Elle dit une chose sans en expliquer le contenu et la teneur, donc on n'a aucune garantie après les propos qu'elle a tenus ce soir, c'est évident. Elle est égale à elle-même, c'est les mêmes propos ambigus depuis le mois de janvier. Elle dit une chose et son contraire, nous n'avons aucune garantie du maintien de la maternité, qu'elle soit reconnue en tant que service public. Bien au contraire. Donc bien évidemment, nous poursuivons la grève. On veut des garanties, on veut l'organisation d'une table-ronde de façon à mettre carte sur table, que ces services urgences et maternité sont de nécessité publique et qu'ils seront maintenus avec leurs fonctions pleines et entières et les moyens y afférents".

En guise de soutien, les mairies et cabinets médicaux de la microrégion fermeront eux aussi leur porte.

En 2022, le service maternité de la clinique de l’Ospedale de Porto-Vecchio a enregistré 230 naissances.