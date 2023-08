Quartier des Cannes à Ajaccio : Opération d'enlèvement d'épaves dans un contexte particulier

Démarrée tôt dans la matinée, cette opération d'enlèvement de voitures épaves la police municipale d'Ajaccio fait suite à une manifestation anti-drogue qui a rassemblé il y a cinq jours dans le quartier des Cannes près de 1 000 personnes. Une manifestation à l'appel de nombreux partis, mouvements et associations, après l'agression de deux agents municipaux le dimanche 13 août Menacés de mort par des trafiquants, ils avaient été priés de quitter les lieux, indiquait la mairie. Le 15 août, 100 kg de résine de cannabis et 3 kg de cocaïne avaient été saisis à l’arrivée d’un bateau à Ajaccio. « Le démantèlement de ce réseau, qui avait plusieurs ramifications et qui devait alimenter différentes régions de l’ile, a notamment permis d’assécher 4 points de deal du quartier des Cannes et de Pietralba » avait indiqué le parquet dans un communiqué. Les 7 personnes interpellées à l'issue de cette saisie record avaient été mises en examen.

Des épaves qui servent aussi de cache pour le trafic de drogue

Cette opération d'enlèvement d'épaves de voitures, ce mercredi 23 août, intervenait donc dans un contexte particulier. Avant l'intervention de la police et la fourrière municipale, 11 véhicules étaient comptabilisés sur le domaine public, car il n'est pas possible pour les autorités d'intervenir sur une zone privée. Mais 15 épaves sont, en tout, recensées dans le quartier des Cannes. La loi est claire : il est interdit de stationner plus de 7 jours sur la voie publique et 500 voitures seraient dans ce cas à Ajaccio. Mais selon l'adjoint au maire Charles Voglimacci, délégué à la qualité de vie quotidienne des Ajacciens, ces véhicules ventouses au quartier des Cannes servent aussi souvent de cache pour le trafic de drogue.

Aussi, les agents de la police municipale ont sillonné, durant la matinée, les rues devant micros et objectifs pour indiquer que la vie au Cannes ne doit pas se réduire à un mauvais film de banlieue. Des équipes de la propreté et des espaces verts occupaient elles aussi le terrain. Une journée presque normale dans un quartier que la mairie voudrait classer au sommet des priorités de l'État. Les rares habitants matinaux semblaient satisfaits par l'opération. L'un d'eux a même indiqué une épave supplémentaire à la fourrière municipale...