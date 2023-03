Rencontre avec Lancelot dans la préparation de son premier marathon de Paris !

Premier défi : le marathon de Paris !

Il y a quelques jours, Lancelot, 24 ans, a tout plaqué ! C'est un énorme défi qui l'attend dans moins d'une semaine : un voyage à l'autre bout du monde ! Avant cela, cet habitué du running s'élancera ce dimanche matin des Champs-Elysées pour courir son premier marathon parisien !

Quels sont les meilleurs spots pour courir dans Paris ? Lancelot nous a donné ses coups de cœurs et les coulisses de sa préparation !

Lancelot vous propose également de réaliser un défi à ses côtés !

100 pompes et 100 abdos par jour pendant 100 jours, ca vous tente ? C'est ce que Lancelot vous propose de réaliser a ses côtés depuis quelques jours sur son compte TikTok , la vidéo d'annonce du défi compte a ce jour plus de 177 000 vues !

Quel résultat au bout de 10 jours ? Lancelot nous a proposé un premier debrief !

On souhaite à Lancelot et aux 44 999 autres coureurs un excellent marathon de Paris, toute l'équipe de France Bleu Paris vous donne rendez-vous au 31ème kilomètre devant la Maison de la Radio et de la Musique pour encourager les marathoniens en musique avec un DJ !