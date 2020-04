100% Paillade : tous avec Junior Sambia, émission spéciale sur France Bleu Hérault

L'équipe de 100% Paillade consacrera son émission, ce vendredi (18h), à Junior Sambia. Le jeune footballeur du MHSC est hospitalisé en réanimation pour suspicion de Covid-19. Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis vous donnent rendez-vous en Facebook Live.

Hospitalisé dans un établissement de Montpellier, depuis deux jours, le milieu de terrain du Montpellier Hérault Junior Sambia souffre de plusieurs symptômes du Covid-19 et a été placé en réanimation. Alors qu'ils devaient recevoir Joris Chotard et Thibault Vargas, deux de ses coéquipiers, notre journaliste Bertrand Queneutte et notre consultant Geoffrey Dernis ont du logiquement réorganiser l'émission.

Ils accueilleront finalement le réprésentant de l'UNFP (syndicat des joueurs) dans la région Sud-Est : l'ancien gardien professionnel du MHSC Philippe Flucnkinger. L'émission sera aussi largement consacrée à Junior Sambia et les supporters et auditeurs de France Bleu Hérault sont invités à poster leurs messages, en direct, durant le Facebook Live.

L'émission aura lieu à 18H, sur la pagde Facebook de France Bleu Hérault.