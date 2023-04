11ème journée de mobilisation nationale : à quoi s'attendre en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

(Illustration) Une nouvelle journée de mobilisation et de manifestation s'annonce en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Pour cette nouvelle journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, la 11ème, l'intersyndicale donne plusieurs rendez-vous dans nos deux départements de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. 6 cortèges sont prévus.

ⓘ Publicité

Meurthe-et-Moselle

Toul : 10h place Ronde

Longwy : 14h place Darche

Nancy : 14h place de la Carrière

Le cortège Nancéien déambulera de la Place de la Carrière à la Place Stanislas

Vosges

Saint-Dié : 9h30 au pied de la Tour de la Liberté

Neufchâteau : 10h devant la sous-préfecture

Epinal : 14h place Foch (devant la préfecture)

Des perturbations à prévoir

Du côté de la SNCF, les perturbations sont moindres que lors des précédentes journées de mobilisation. 2 TGV sur 3 rouleront entre Nancy et Paris. Moins de circulation pour les TER avec un peu moins d'un train sur deux entre Nancy et Metz avec 20 allers-retours sur la journée. Pas de trains du tout entre Nancy et les Vosges, ni vers Saint-Dié ni vers Epinal, seuls deux cars feront la liaison entre Nancy et Epinal en soirée.

Le réseaux Stan est lui aussi impacté. La ligne B de remplacement du tram ne circulera qu'en matinée. Les lignes T2, T3 et T4 passent en horaires de vacances scolaires. La ligne A de remplacement du tram gardera un fonctionnement normal, des perturbations supplémentaires sont néanmoins à prévoir sur certaines lignes le temps de la manifestation Nancéienne. Tout le détail des prévisions du réseau Stan sont à retrouver sur leur site internet .

Sur les routes aussi des interruptions de trafic sont à prévoir en centre ville de Nancy

Dans les écoles aussi quelques changements sont à anticiper. A Nancy, sur les 44 établissements scolaires municipaux, un sera fermé et dix sont concernées par le service minimum d'accueil à Gentilly. Huit cantines et sept crèches seront également fermées. A Vandoeuvre, deux écoles des dix de la ville passent en organisation de grève, avec service minimum d'accueil pour les maternelles Jeanne d'Arc et Jean de Pompey.