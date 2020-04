24h en Pays Basque : la préparation de la rentrée scolaire et une chanson contre les violences conjugales

Préparer une rentrée déconfinée, pendant les vacances scolaires et sans avoir toutes les précisions... c'est le défi auquel doivent faire face enseignants et municipalités à 15 jours de l'échéance. A Saint-Pierre-d'Irube, près de Bayonne, le maire Alain Iriart doit gérer le retour des élèves dans deux écoles primaires publiques, un collège et une ikastola.

L'avis du conseil scientifique est venu semer un doute supplémentaire ce week-end : il préconisait de garder les écoles fermées juqu'en septembre. Le syndicat enseignant FSU demande le report de la date du 11 mai.

La Cave d'Irouleguy

Les vins d'Irouleguy sont aussi victimes de la pandémie. La cave coopérative, qui réunit 39 vignerons sur 200 hectares, a quasiment cessé toute activité depuis le début du confinement. "Nous avons un chiffre d'affaires en baisse de 85 à 90%" déplore Olivier Martin, président de la cave cooperative d'Irouleguy. A tel point qu'il a fait appel à Tudigo, un site de financement participatif qui durant le temps du confinement a mis en place un marché.

Une chanson contre les violences conjugales

Le nombre de signalement de cas de violences conjugales a augmenté de 60% au Pays Basque depuis l'allocution d'Emmanuel Macron le 13 avril dernier. 50 femmes ont répondu à l'appel d'une Tarnosienne, Lise Toussaint, pour interpréter une chanson et dénoncer ces actes. "À la base, nous étions dix" raconte celle qui est chargée de communication à la mairie de Tarnos. "Et à partir de là, les copines en questions en ont parlé autour d'elles [...] et en une journée ce nombre est passé à 50-60 personnes, des Landes et du Pays Basque, prêt à participer aussi, apporter sa pierre à l'édifice. Des chanteuses d’ici également, comme Coralie Cazabal et le duo Pauline & Juliette. C'est un ami syrien de Bayonne, Jean, qui a composé la musique."

