Dans l'actualité de ces dernières 24h: les restaurateurs et hôteliers accompagnés par l'état, leur réaction au Pays Basque, les poissons aidés eux par l'arrêt de la pêche du fait du confinement. Pendant ce confinement, certains font des masques, d'autres vont au cinéma sur internet.

24h en Pays Basque: les acteurs du tourisme aidés, du répit pour les poissons, et l'Atalante en ligne

Le gouvernement était au chevet du secteur du tourisme ce vendredi. Les ministres de l'économie, du budget et du tourisme ont annoncé des mesures à l'issue d'une réunion avec les acteurs du tourisme: la suppression des charges entre mars et juin pour les entreprises de moins de 250 salariés, mais aussi le renforcement du fond de soutiens pour ce même secteur: il sera accessible pour les entreprises jusqu'à 2 millions de chiffre d'affaires (contre 1 million jusqu'à présent), jusqu'à 20 salariés (au lieu de 10) et le fonds va doubler, passant de 5 000 à 10 000 euros par entreprise.

Le président de l'UMIH, le biarrot Roland Héguy qui participait à cette visio-conférence trouve que ces mesures vont dans le bons sens.

Les pêcheurs confinés

La saison de pêche aux carnassiers aurait du commencer ce samedi, mais du fait de l'épidémie de Coronavirus, et des mesures de confinement, les bords de rivières sont interdits. Alors, c'est un petit répit pour les brochets, perches et autre sandres, et une bonne nouvelle pour la ressource l'avoue Olivier Briard, le vice-président de la fédération de pêche des Pyrénées Atlantiques"qui dit, pas de pêcheur sur site, dit espèces au calme. C'est positif notamment pour le sandre ou le blackbass qui sont en période de reproduction."

Des masques, toujours plus de masques

L'agglomération Pays Basque annonce la commande de 650 000 masques, soit deux par habitants. Dans le même temps, une société angloye vend des masques fabriqués au Cambodge en fibre de lotus. Une matière qui fait la spécificité de ces masques.

Le cinéma l'Atalante est fermé, mais il est possible de voir une sélection réalisée par le cinéma en ligne en VOD © Radio France - Anthony Michel

Pendant le confinement, on peut fabriquer des masques, mais aussi prendre le temps pour lire, ou regarder des films. Alors, il existe évidemment de nombreuses plateforme, mais le cinéma bayonnais l'Atalante a aussi la sienne. C'est un site de VOD sur lequel le cinéma propose sa sélection, une nouvelle chaque semaine.

De moins en moins de patients dans les hôpitaux

Dans la région Nouvelle Aquitaine, le nombre de personnes hospitalisés à diminué de 42 personnes en 24h. Les chiffres continuent leur lente diminution aussi dans le département. Il n'y a plus que 62 personnes hospitalisés dans les Pyrénées Atlantiques et 9 en réanimation, et le nombre de décès comptabilisé depuis le début de l'épidémie reste à 20 personnes, stable depuis une semaine maintenant.