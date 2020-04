24h en Pays Basque : randonnées en montagne, mariages reportés et des files d'attente pour acheter du tissu

Dans l'actualité de ces dernières 24 heures au Pays Basque : les clubs et associations de randonnées ravies de pouvoir retourner en montagne à partir du 11 mai, les mariages reportés et leurs retombées pour les prestataires locaux et des files d'attente devant les merceries qui ont pu rouvrir.

Un homme de 30 ans a été grièvement blessé par des coups de couteaux à Ustaritz. C'est une querelle entre trois frères qui a mal tourné. Dispute lundi soir, sur fond d'alcool, dont les motifs restent flous. Le plus jeune aurait poignardé son frère aîné au thorax. Mais ils n'ont appelé les secours que le lendemain matin. La victime a été hospitalisée et opérée mais n'a pas encore été entendue. Ses deux frères ont été interpellés par la Gendarmerie et sont toujours en garde à vue.

Randonnées possibles à partir du 11 mai

Contrairement aux plages, qui resteront fermées jusqu'au 1er juin au moins, les montagnes et sites naturels devraient être accessibles dès le début du déconfinement dans les départements classés en zone verte. Les randonnées devraient en principe être à nouveau autorisées dans un rayon de 100 km et dans le respect des règles sanitaires : distanciation d'au moins un mètre et pas plus de 10 personnes. "Cela ne sera pas simple parce qu'on est un club convivial et qu'on a l'habitude de pique niquer ensemble", indique Bernard Dulau, le secrétaire d'Euskal Rando, club basée à Bayonne et qui regroupe près de 200 membres, "mais cela nous fera plaisir d'aller crapahuter à nouveau parce que ça nous manque sacrément !"

Les randonneurs devraient pouvoir retourner crapahuter en montagne dès le 11 mai © Radio France - Jacques Pons

Mariages reportés

Le 27 juin 2020 aurait dû être le plus beau jour de leur vie. Philippe et Helena vont finalement devoir attendre jusqu'au... 2 octobre 2021 pour pouvoir se dire 'oui' ! Comme pour ce couple installé à Anglet, plus de 8 mariages sur 10 prévus entre mars et septembre sont reportés. Coup dur pour les prestataires locaux : "on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre notre activité" explique Pierre Diharce, propriétaire de la ferme aux piments à Saint-Pée-sur-Nivelle. Il a vu tous ses mariages annulés jusqu'à fin juin.

"C'est clair que cela va causer du tort !" — Pierre Diharce, de la Ferme aux Piments

Les merceries prises d'assaut

Une longue file d'attente de plusieurs heures s'est formée ce mardi à Anglet, devant une grande surface spécialisée. Des dizaines de personnes venues acheter du tissu en coton et des élastiques pour confectionner des masques qui manquent cruellement pour faire face à l'épidémie de covid 19. Le réseau national de merceries a reçu l’autorisation de L’Etat d’ouvrir. Une douzaine d’employés sont mobilisés dans cet établissement d'Anglet. La direction prévoit d’embaucher dans les prochains jours, pour au moins des CDD d'un mois.

Départ de la Vuelta à Irùn

Le Tour cycliste d'Espagne partira de Guipuzkoa cet automne. Les organisateurs l'ont officialisé la nouvelle ce mercredi après que les étapes prévues au Pays Bas aient été annulées. Le grand départ de la 75ème édition de la Vuelta sera donc donné d'Irùn pour une première étape de 169 km jusqu'à Eibar.

"C'est peut-être atypique de débuter par une journée dure comme celle-ci (...) il n'empêche que c'est un attrait supplémentaire pour la première étape" — Javier Guillén, directeur général d'Unipublic, organisateur de la Vuelta