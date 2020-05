24h en Pays basque : un 1er mai virtuel, les cabinets dentaires fermés, et une course-relais solidaire

Pas de défilé dans les rues... C'est un 1er mai inédit que nous vivons ce vendredi. Mais pas question pour les syndicats de ne pas faire entendre leurs voix. La manifestation sera virtuelle. Force ouvrière et la CFDT comptent se mobiliser sur les réseaux sociaux. Quant à la CGT, elle fait cause commune avec le syndicat basque LAB et les mouvement Bizi, en donnant rendez vous à 11H50 à sa porte, à sa fenêtre ou à son balcon et en postant une photo sur les réseaux sociaux. Et les messages sont multiples.

"Je pense qu'il faut que l'on revoit notre manière de produire", selon Sam Hourquescos, secrétaire générale de l'union locale CGT au Pays basque. "Les délocalisations ont montré leurs limites. Il faut réindustrialiser la France, et cela va éviter des transports de marchandises par bateau ou par camions. Il faut repenser l'économie en mettant de l'écologie."..."Et puis les petits métiers mal payés : il faut aussi revaloriser le travail car on a bien vu que ce sont les petites mains qui nous ont fait tenir et que si elles ne sont pas là, tout s'écroule."

Un appel a été lancé pour se mobiliser via les réseaux sociaux

Les urgences dentaires saturées

Ceux qui ont besoin de se faire soigner les dents l'ont constaté : c'est le parcours du combattant ! Depuis le début du confinement, les cabinets dentaires sont tous fermés. Les chirurgiens-dentistes ont interdiction de recevoir leurs patients sauf en cas d'urgence et s'ils sont de garde. Dans le département, le numéro d'urgence reçoit plus de 140 appels par jour, et tous ne peuvent pas être traités, explique le docteur Pierre Loumé, chirurgien-dentiste à Saint-Jean-de-Luz et qui assure la régulation à Pau.

Tentative de meurtre à Ustaritz : un jeune homme incarcéré

L'enquête se poursuit après une dispute entre 3 frères qui a dégénéré à Ustaritz, lundi soir. Un jeune homme de 30 ans a été victime d'un coup de couteau en plein thorax. Les deux agresseurs présumés sont ses demi-frères. Le plus jeune âgé de 19 ans a été placé en détention provisoire alors que son frère de 23 ans a été placé sous contrôle judiciaire. Les faits se sont déroulés dans la maison familiale, au cours d'une soirée très arrosée. On ignore les motifs de ce geste. La victime a été opérée, l'homme est aujourd'hui hors de danger.

Courir chez soi pour une bonne cause

Courir ensemble, mais à distance, pour une bonne cause. C'est ce que propose en ce 1er mai l'association Sokorritzaileak- les traileurs secouristes, avec le défi 24 heures course à pied. Chaque participant va courir ou marcher chez lui, dans son jardin, autour de son pâté de maison ou dans le rayon d'un kilomètre dans son quartier. Et au bout d'une heure il passe le relais symboliquement et virtuellement ! L'inscription, à partir de 10€ et plus si le candidat le souhaite, alimente une cagnotte en ligne qui sera reversée au personnel de l'hôpital de Bayonne.

Thomas De Peyrecave, président et fondateur de l'association Sokorritzaileak - DR