À Saint-Étienne-de-Tinée, une brigade d'enfants pour promouvoir le patrimoine

La polenta noire, les ganses, l’architecture, l’art religieux ou encore le patois. C'est pour valoriser son patrimoine, matériel et immatériel, que le village de Saint-Etienne-de-Tinée a décidé de créer cette brigade. "Nous avons eu l'idée d'y associer nos enfants à l'occasion des journées du patrimoine", ajoute Colette Fabron, la maire. L'idée est d'abord de les informer en détail pour que les jeunes stéphanois puissent ensuite transmettre leur savoir.

Un diplôme est donc décerné aux pitchouns et, en échange, ils réaliseront une brochure et un film, sur leur commune. "L'idée est qu'ils comprennent que notre patrimoine est important, qu'il nous a été légué par nos anciens et qu'il faut le préserver et le promouvoir". Une vingtaine d'enfants entre 6 et 14 ans participent à l'opération, pour le moment