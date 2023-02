“Aujourd’hui chez vous”, votre nouveau rendez-vous sur France Bleu Gironde à partir du 20 février 2023

A partir du 20 février 2023, France Bleu Gironde fait sa rentrée et vous propose un nouveau rendez-vous quotidien au plus proche de vous et de vos préoccupations. Actualités, culture, sorties, cuisine, loisirs, vie associative… “Aujourd’hui chez vous”, c’est votre rendez-vous de proximité pour tout connaître de votre commune et (re)découvrir la Gironde.

ⓘ Publicité

“Aujourd’hui chez vous” à partir de 8h sur France Bleu Gironde

Chaque matin à partir de 8h, Olivier Cabrolier s’installe dans une commune de Gironde et vient à la rencontre des habitants et vous tend le micro. Ce nouveau rendez-vous quotidien met en avant les initiatives du territoire, les opérations solidaires et toutes les actualités du coin. Mais “Aujourd’hui chez vous”, c’est aussi en cuisine. A partir de 10h, Olivier Cabrolier part à la rencontre des commerçants, producteurs et restaurateurs dans l’émission “Côté saveurs”. Préparez-vous à découvrir de bonnes adresses près de chez vous !

Du Verdon à Langon, de Lacanau à Libourne, de Blaye à Arcachon, on parle de vous !

Afin de valoriser notre territoire et les nombreuses initiatives sur notre département, France Bleu Gironde vient donc à votre rencontre. Vous êtes élus, bénévoles, présidents d’association, vous avez repéré une initiative dans votre commune, vous avez un sujet qui vous passionne et envie de le partager avec nous, contactez-nous par mail : aujourdhuichezvous33@radiofrance.com

Informations pratiques

“Aujourd’hui chez vous”, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi de 8h à 11h avec Olivier Cabrolier à partir du 20 février 2023 sur France Bleu Gironde