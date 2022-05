Avant la finale de Coupe de France tout le monde se prépare... les tout-petits aussi!

Les chaises bleues, le I Love Nice, et maintenant les plus jeunes niçois! Tout devient Rouge et Noir à mesure que la finale de coupe de France approche.

Plus que quelques heures avant la finale de la Coupe de France, Mèfi la mascotte de l'OGC Nice est prête!

De quelques mois à 77 ans (et plus!) tous les Niçois sont derrière le Gym! Demain matin, les petits de la crèche municipale Les Rainettes de Nice vont se parer de Rouge et de Noir pour fêter la finale de la Coupe de France.

Au programme: activités ludiques et footballistiques pour les tout-petits. Et pour réaliser les ateliers sportifs, un parcours ballon au pied pour aller marquer, les petits aiglons seront encouragés par d'anciens grands aiglons: José Cobos et Everson Pereira Da Silva!

Pour l'occasion, toute la crèche sera redécorée de Rouge et Noir, et les enfants chanteront leurs couleurs!