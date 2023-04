Bon plan emploi: participer au forum de l'emploi à Bollène aujourd'hui

RDV à la salle la Cigalière à Bollène de 9H à 13H ce mardi 18 avril !

Apportez plusieurs cv et venez rencontrer directement des représentants d'entreprises et également des organismes de formation, des organismes qui peuvent vous accompagner dans votre projet de reconversion par exemple ou de création d'entreprises ! L'entrée est libre.

ⓘ Publicité

Echanger directement avec plus d'une cinquantaine d'employeurs

Tous types de profils sont recherchés: des débutants, des personnes confirmées, juniors ou séniors, avec ou sans expérience.

On recrute dans de nombreux secteurs: secrétaires, cuisiniers, serveur, aide à la personne, technicien de maintenance, vendeur, hôtesses d'accueil, chauffeur poids lourds et bien d'autres encore !

Posez vos questions si vous souhaitez vous former

Vous pourrez poser vos questions si vous souhaitez vous former : comment faire pour se former ? comment construire son projet ? comment financer une formation ? Vous pourrez échanger avec des professionnels de l’emploi et par exemple découvrir des métiers grâce à des casques virtuels !